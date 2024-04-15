Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ

Программа «Готовое жилье» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 апрельского рейтинга лучших ипотечных программ для покупки квартиры на вторичном рынке, который подготовил портал Выберу.ру.

В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.03.2024 г.).

В ходе исследования аналитики портала, в первую очередь, учитывали такие критерии как размер процентной ставки, сумма ежемесячных платежей, полная стоимость кредита и процент первоначального взноса. Кроме того, брались в расчёт условия ипотечного страхования и способы понижения ставки, правила внесения материнского капитала в качестве первоначального взноса и для погашения ипотечного долга, а также ряд других критериев.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями ипотечного кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.