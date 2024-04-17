Банк Уралсиб принял участие в расширенном заседании Правления областного Союза МСБ

На заседание были приглашены представители ведущих предприятий региона, банков, вузов, а также Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области и областного Законодательного собрания.

Участники мероприятия обсудили вопросы внешнеэкономической деятельности уральских предприятий, в том числе планы работы по развитию сотрудничества с Китаем, взаимодействия с новыми территориями. Также были затронуты темы поддержки дополнительного образования, сотрудничества с Государственной думой РФ, проведения конкурсов имени Петра Столыпина и другие.

Банк Уралсиб на заседании представляла директор по работе с клиентами премиального сегмента малого бизнеса Екатеринбургского филиала Гульнара Ямнова, которая рассказала об актуальных банковских инструментах для малого и среднего бизнеса.

— Наше сотрудничество с Союзом МСБ длится уже несколько лет и дает возможность обеим сторонам более эффективно работать в направлении поддержки малого и среднего бизнеса на Урале, — отметила Гульнара Ямнова. — Союз малого и среднего бизнеса — одна из наиболее значимых и известных в регионе общественных организаций, участвующих в развитии предпринимательства, мы высоко ценим эту деятельность и рады возможности принимать в ней активное участие.

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса, прежде всего — в сегменте малого предпринимательства. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы и возможности для ведения и развития бизнеса. Банк входит в Топ-10 рейтинга банков (7-е место) по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2023 г. (Эксперт РА).

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8K23Tm