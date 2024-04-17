От классики до авангарда. Максимальный выбор солнцезащитных очков и оправ в центре города

Выбрать и заказать очки для коррекции зрения или солнцезащитную модель от мирового бренда с консультацией профессионала и тщательной проверкой зрения. Салон оптики на ул. Радищева,25 ждет вас.

Выбор оптики — не самая простая задача, будь то очки для коррекции зрения или защита от солнца. Чтобы максимально быстро найти подходящий по всем критериям вариант, лучше сразу отправляться в большое пространство, в котором представлен расширенный ассортимент оптики, а также есть возможность проверить зрение. В Екатеринбурге такое место есть, это салон оптики «Фокус» на ул. Радищева, 25.

Чем этот салон отличается от десятков других городских оптик? В «Фокусе» на Радищева покупателям предлагают большой выбор стильной медицинской и солнцезащитной оптики от более чем ста ведущих мировых брендов. В ассортименте салона представлены такие марки, как Gucci, David Beckham, Saint Laurent, Prada, Armani, Porsche, Moschino, Just Cavalli, Furla, Carolina Herrera и многие другие. Коллекции регулярно обновляются, поэтому на витринах представлены актуальные модели текущего сезона 2024 г.

Отдельно в салоне расположены шоу-румы легендарных брендов Polaroid, Ray-Ban, Silhouette.

В корнере Ray-Ban вниманию покупателей предлагаются культовые модели бренда: авиаторы, вайфареры и клабмастеры. Эти формы очков, ставшие классикой, — стопроцентный признак стиля и вкуса. Очки, которые уместны в любом месте, в сочетании с любым образом.

В шоу-руме Polaroid можно выбрать классические и трендовые модели бренда, включая комфортную спортивную линейку. Оправы и солнцезащитные очки Polaroid в женской, мужской и детской коллекциях разнообразны по цветовой палитре и успешно дополняют любой образ.

Шоу-рум Silhouette, известной марки из Австрии, предлагает десятки вариантов незаметных и невесомых оправ, которые практически не чувствуются на лице. Это комфортные и качественные модели, которые часто выбирают любители классического стиля, однако вписать их можно и в авангардный, и в спортивный образы.

В салоне оптики «Фокус» на ул. Радищева ежедневно работает кабинет диагностики зрения. Для того чтобы выбрать и заказать новые очки или контактные линзы, вам не нужно предварительно посещать офтальмолога — прямо в салоне грамотные специалисты проверят зрение на современном оборудовании и выпишут рецепт, на основании которого консультанты сети предложат лучшие варианты для комфортной коррекции зрения. При заказе очков проверка зрения в салоне бесплатна.

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«Фокус» на ул. Радищева, 25 — это светлое просторное помещение, оформленное в стиле минимализм. Удобное зонирование салона, в котором разделены витрины со взрослыми и детскими очками и оправами (есть варианты для малышей, школьников и подростков), оптика уровня люкс и мидл-сегмента, а также выделенные шоу-румы популярных брендов, облегчают выбор, экономят время и силы покупателей.

Если вам нужны качественные и стильные очки для коррекции зрения или солнцезащитные очки, которые говорят окружающим о вкусе и статусе владельца, в «Фокусе» на Радищева вы точно найдете подходящий вариант. Салон расположен в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Геологическая» и ТРЦ «Гринвич», в самом центре Екатеринбурга, время работы — с 10.00 до 20.00.

Салон оптики «Фокус»:

ул. Радищева, 25;

тел. (343) 272-92-92