Евросоюз введет уголовную ответственность за обход антироссийских санкций
За помощь подсанкционному лицу при его въезде на территорию ЕС грозит до трех лет тюрьмы. За поставку санкционных товаров на сумму от €100 тыс. — пять лет и более.
Совет Евросоюза в конце прошлой недели одобрил общеевропейский закон, который предусматривает единый стандарт уголовной ответственности в странах — членах ЕС за нарушение санкционных режимов, пишет РБК.
Согласно тексту директивы, уголовным преступлением будут считаться преднамеренные нарушения следующего характера:
- предоставление денежных средств или экономических ресурсов подсанкционному физическому или юридическому лицу;
- незамораживание средств или ресурсов подсанкционного лица, подлежащих заморозке;
- обеспечение возможности для подсанкционного гражданина въехать на территорию страны ЕС или преодолеть ее транзитом;
- проведение транзакций с государством или организациями этого государства, в отношении которого введены санкции;
- импорт/экспорт, покупка, передача или продажа товаров, в отношении которых действует эмбарго;
- сознательный обход ограничительных мер ЕС.
Максимальные штрафы для юрлиц могут составлять от 1 до 5% глобального оборота компании (в зависимости от вида преступления) или в качестве альтернативы — от €8 до €40 млн. Помимо штрафов в качестве наказаний для юрлиц могут назначаться лишение государственных льгот или госпомощи, отстранение от работы в определенных секторах, отзыв разрешений и закрытие подразделений, причастных к нарушению.
Для физлиц каждая страна-участница должна предусмотреть наказание от одного года тюрьмы или более за преступления, связанные с непредоставлением информации о европейских активах подсанкционных лиц стоимостью от €100 тыс.
За поставку санкционных товаров на сумму от €100 тыс. должно быть предусмотрено максимальное наказание — до пяти лет тюрьмы или более. За обеспечение возможности для подсанкционного лица въехать на территорию страны ЕС или проехать через нее — до трех лет тюрьмы и более.
Также новый закон создает правовую основу для конфискации активов непосредственно подсанкционных лиц на уровне стран-членов ЕС в случае нарушения законодательства.
Управляющий партнер юрфирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов считает, что новый закон об уголовной ответственности касается не только европейских компаний и операторов, но и самих подсанкционных лиц:
Подсанкционное лицо, скорее всего, будет признано организатором или подстрекателем соответствующего преступления, следовательно, наряду с конкретными исполнителями будет привлечено к уголовной ответственности,— рассуждает Надмитов.
Уголовное преследование подсанкционных лиц будет возможно в том случае, если правонарушение совершается в сговоре с лицами, чьим личным законом является право ЕС, полагают эксперты.
Напомним, что с марта 2024 г. экспортерам Евросоюза запрещено продавать санкционную продукцию контрагентам из третьих стран, если те не готовы включать в контракты оговорку No Russia, сообщал DK.RU.
В число товаров, реэкспорт которых запрещен в РФ, на юридическом уровне входят: летательные аппараты, космические аппараты и их части, авиационные двигатели внутреннего сгорания, турбовинтовые двигатели, шины для использования на воздушных судах, антенные отражатели, накладки тормозных колодок, авиационное топливо, боевое стрелковое оружие, товары двойного назначения и «продвинутые технологические товары, использующиеся в российских оружейных системах».