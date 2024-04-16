Евросоюз введет уголовную ответственность за обход антироссийских санкций

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За помощь подсанкционному лицу при его въезде на территорию ЕС грозит до трех лет тюрьмы. За поставку санкционных товаров на сумму от €100 тыс. — пять лет и более.

Совет Евросоюза в конце прошлой недели одобрил общеевропейский закон, который предусматривает единый стандарт уголовной ответственности в странах — членах ЕС за нарушение санкционных режимов, пишет РБК.

Согласно тексту директивы, уголовным преступлением будут считаться преднамеренные нарушения следующего характера:

предоставление денежных средств или экономических ресурсов подсанкционному физическому или юридическому лицу;

незамораживание средств или ресурсов подсанкционного лица, подлежащих заморозке;

обеспечение возможности для подсанкционного гражданина въехать на территорию страны ЕС или преодолеть ее транзитом;

проведение транзакций с государством или организациями этого государства, в отношении которого введены санкции;

импорт/экспорт, покупка, передача или продажа товаров, в отношении которых действует эмбарго;

сознательный обход ограничительных мер ЕС.

Максимальные штрафы для юрлиц могут составлять от 1 до 5% глобального оборота компании (в зависимости от вида преступления) или в качестве альтернативы — от €8 до €40 млн. Помимо штрафов в качестве наказаний для юрлиц могут назначаться лишение государственных льгот или госпомощи, отстранение от работы в определенных секторах, отзыв разрешений и закрытие подразделений, причастных к нарушению.

Для физлиц каждая страна-участница должна предусмотреть наказание от одного года тюрьмы или более за преступления, связанные с непредоставлением информации о европейских активах подсанкционных лиц стоимостью от €100 тыс.

За поставку санкционных товаров на сумму от €100 тыс. должно быть предусмотрено максимальное наказание — до пяти лет тюрьмы или более. За обеспечение возможности для подсанкционного лица въехать на территорию страны ЕС или проехать через нее — до трех лет тюрьмы и более.

Также новый закон создает правовую основу для конфискации активов непосредственно подсанкционных лиц на уровне стран-членов ЕС в случае нарушения законодательства.

Управляющий партнер юрфирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов считает, что новый закон об уголовной ответственности касается не только европейских компаний и операторов, но и самих подсанкционных лиц:

Подсанкционное лицо, скорее всего, будет признано организатором или подстрекателем соответствующего преступления, следовательно, наряду с конкретными исполнителями будет привлечено к уголовной ответственности,— рассуждает Надмитов.

Уголовное преследование подсанкционных лиц будет возможно в том случае, если правонарушение совершается в сговоре с лицами, чьим личным законом является право ЕС, полагают эксперты.

Напомним, что с марта 2024 г. экспортерам Евросоюза запрещено продавать санкционную продукцию контрагентам из третьих стран, если те не готовы включать в контракты оговорку No Russia, сообщал DK.RU.

В число товаров, реэкспорт которых запрещен в РФ, на юридическом уровне входят: летательные аппараты, космические аппараты и их части, авиационные двигатели внутреннего сгорания, турбовинтовые двигатели, шины для использования на воздушных судах, антенные отражатели, накладки тормозных колодок, авиационное топливо, боевое стрелковое оружие, товары двойного назначения и «продвинутые технологические товары, использующиеся в российских оружейных системах».