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Еврокомиссия объяснила суть принципа No Russia во внешнеторговых отношениях

Еврокомиссия объяснила суть принципа No Russia во внешнеторговых отношениях
Иллюстрация: РИА Новости

С марта 2024 г. европейские компании смогут экспортировать ряд товаров в третьи страны только в том случае, если последние впишут в контракт реэкспортную оговорку No Russia.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Экспортерам Евросоюза запрещается продавать санкционную продукцию контрагентам из третьих стран, если те не готовы включать в контракты оговорку No Russia, запрещающую реэкспорт этих товаров в Россию, пишет РБК со ссылкой на разъяснения Еврокомиссии (ЕК) по применению положения No re-export to Russia. 

В число товаров, которые экспортеры могут поставлять третьим странам исключительно с оговоркой No Russia, входят: летательные аппараты, космические аппараты и их части, авиационные двигатели внутреннего сгорания, турбовинтовые двигатели, шины для использования на воздушных судах, антенные отражатели, накладки тормозных колодок, авиационное топливо, боевое стрелковое оружие, товары двойного назначения и «продвинутые технологические товары, использующиеся в российских оружейных системах».

Многие компании ЕС уже включают в контракты оговорки о запрете реэкспорта, но теперь это стало юридическим требованием:

Это создает сдерживающий эффект для тех операторов не из ЕС, которые перенаправляют подсанкционные европейские товары в Россию, поскольку в будущем подвергает их риску договорных неустоек и штрафов, — говорится в документе Еврокомиссии.

Для контрактов, заключенных до 19 декабря 2023 г., установлен льготный годовой период — до 19 декабря 2024 г., в течение которого можно обходиться без «реэкспортной оговорки». Любое исполнение таких контрактов с 20 декабря 2024 г. требует наличия этой оговорки. Для договоров, подписанных с 19 декабря 2023 г., положение о запрете реэкспорта в Россию должно быть включено с 20 марта. 

Эксперты говорят, что принцип No Russia особенно значим для авиакомпаний и лизингодателей из стран Евросоюза, включая SPV-компании для лизинга воздушных судов. Однако отмечают, что никакое контрактное положение не помешает стороне, которая намерена нарушить договор, сделать это:

Стоит также учитывать, что, как только самолет реэкспортирован в Россию, почти ничего нельзя сделать, чтобы вернуть его обратно, — отмечают эксперты.

При этом опрошенные юристы напоминают, что список товаров, реэкспорт которых запрещен в Россию, вероятнее всего, будет пополняться:

Например, сейчас также предусмотрены запреты на поставку в Россию товаров, которые могут способствовать «военному и технологическому укреплению» страны, морского навигационного оборудования, предметов роскоши, но при экспорте их в третьи страны вносить оговорку, запрещающую реэкспорт в Россию, в настоящее время не требуется, — отмечает издание.

Ранее экономисты Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) заявили, что эффект санкций компенсируется «способностью России найти альтернативных поставщиков для санкционных товаров»:

Притом что Китай теперь самый важный торговый партнер России, другие страны стали существенными поставщиками санкционных товаров в Россию, — написали экономисты.

Напомним, что в декабре 2023 г. Евросоюз в рамках 12 пакета санкций включил приложение No re-export to Russia, который запрещает реэкспорт в Россию ряда товаров, рассказывал DK.RU. Также ЕС намерен вводить санкции против российских лиц, которые получат активы европейских компаний в РФ.

Автор: Екатерина Круглова
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