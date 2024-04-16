Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.04
93,58
99,79
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Строительство развязки у концерна «Калина» может встать из-за долгов

Строительство развязки у концерна «Калина» может встать из-за долгов
Иллюстрация: телеграм-канал Свердловский пул

Работы у «Калины» начались в ноябре 2021 г. Подрядчик, московская компания «АльмакорГруп», должна завершить их до конца текущего года. Однако исполнители начали покидать стройку.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Компания «Либстрой», субподрядчик на строительстве развязки у концерна «Калина», отозвала с объекта 27 сотрудников из-за трехмесяного долга «АльмакорГруп». Как сообщает телеграм-канал «Типичный Екатеринбург», речь идет о сумме в 11 млн руб.

Проблемы с выплатами возникли еще в 2023 г. В феврале 2024 г. был утвержден график погашения задолженности, однако, по словам руководителя компании «Либстрой», заказчик его не соблюдал.

Напомним, что работы у «Калины» начались в ноябре 2021 г. Эта развязка — один из крупнейших инфраструктурных проектов, реализуемых в регионе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность путепровода вместе с подъездными путями составит почти 10 км.

Это одна из ключевых развязок Екатеринбурга, она соединяет сразу три района города — Октябрьский, Кировский и Чкаловский с общей численностью жителей в 680 тысяч человек. Поэтому очень важно обеспечить безопасное и комфортное движение на этом участке. Реализация этого проекта ликвидирует традиционную пробку возле «Калины». Пропускная способность развязки увеличится более чем в два раза, с пяти тысяч автомобилей в час до 12 тысяч, — ранее отметил губернатор Евгений Куйвашев. 

Работы по реконструкции развязки планируется завершить к концу 2024 г. Общая стоимость работ, рассчитанных до конца 2024 г., превышает 6 млрд руб.

Ранее DK.RU сообщил, что власти Екатеринбурга ищут подрядчика на работы по расширению Малышевского моста. Мост построили в конце 1970-х, чтобы соединить центр города с ЖБИ. Он давно не справляется с нагрузкой. Подрядчику предстоит сотворить чудо за 4,8 млн руб. — в такую сумму оценено создание проекта реконструкции дорожной сети.

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • Молодцы, черти! «Автомобилист» сыграет за выход в финал Кубка Гагарина в седьмом матче 1/2Молодцы, черти! «Автомобилист» сыграет за выход в финал Кубка Гагарина в седьмом матче 1/2
  • У осужденного экс-владельца банка «Югра» хотят забрать пятизвездочный отель Four SeasonsУ осужденного экс-владельца банка «Югра» хотят забрать пятизвездочный отель Four Seasons
  • Загородные дома в Свердловской области подорожали на 46%Загородные дома в Свердловской области подорожали на 46%
  • 40 торгцентров и галерей, принадлежавших владельцам Auchan, проданы российскому покупателю40 торгцентров и галерей, принадлежавших владельцам Auchan, проданы российскому покупателю
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.