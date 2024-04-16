Строительство развязки у концерна «Калина» может встать из-за долгов

Работы у «Калины» начались в ноябре 2021 г. Подрядчик, московская компания «АльмакорГруп», должна завершить их до конца текущего года. Однако исполнители начали покидать стройку.

Компания «Либстрой», субподрядчик на строительстве развязки у концерна «Калина», отозвала с объекта 27 сотрудников из-за трехмесяного долга «АльмакорГруп». Как сообщает телеграм-канал «Типичный Екатеринбург», речь идет о сумме в 11 млн руб.

Проблемы с выплатами возникли еще в 2023 г. В феврале 2024 г. был утвержден график погашения задолженности, однако, по словам руководителя компании «Либстрой», заказчик его не соблюдал.

Напомним, что работы у «Калины» начались в ноябре 2021 г. Эта развязка — один из крупнейших инфраструктурных проектов, реализуемых в регионе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность путепровода вместе с подъездными путями составит почти 10 км.

Это одна из ключевых развязок Екатеринбурга, она соединяет сразу три района города — Октябрьский, Кировский и Чкаловский с общей численностью жителей в 680 тысяч человек. Поэтому очень важно обеспечить безопасное и комфортное движение на этом участке. Реализация этого проекта ликвидирует традиционную пробку возле «Калины». Пропускная способность развязки увеличится более чем в два раза, с пяти тысяч автомобилей в час до 12 тысяч, — ранее отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Работы по реконструкции развязки планируется завершить к концу 2024 г. Общая стоимость работ, рассчитанных до конца 2024 г., превышает 6 млрд руб.

Ранее DK.RU сообщил, что власти Екатеринбурга ищут подрядчика на работы по расширению Малышевского моста. Мост построили в конце 1970-х, чтобы соединить центр города с ЖБИ. Он давно не справляется с нагрузкой. Подрядчику предстоит сотворить чудо за 4,8 млн руб. — в такую сумму оценено создание проекта реконструкции дорожной сети.