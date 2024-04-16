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Власти Екатеринбурга ищут подрядчика на работы по расширению Малышевского моста

Власти Екатеринбурга ищут подрядчика на работы по расширению Малышевского моста
Иллюстрация: DK.RU

Мост построили в конце 1970-х, чтобы соединить центр города с ЖБИ. Он давно не справляется с нагрузкой. Подрядчику предстоит сотворить чудо за 4,8 млн руб.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга разместила на «Госзакупках» тендер на создание проекта расширения Малышевского моста на участке от дома № 126 по ул. Малышева до ул. Сыромолотова. Его общая протяженность — 2,1 км. 

Подрядчику предстоит:

  • обследовать интенсивность движения на участке;
  • смоделировать транспортные потоки;
  • разработать меры для увеличения пропускной способности участка;
  • рассмотреть необходимость устройства дополнительных перекрестков и пешеходных переходов;
  • обеспечить решения по сохранению пешеходного движения;
  • разместить велодорожку;
  • предусмотреть озеленение участка;
  • рассмотреть необходимость обособления трамвайных путей;
  • рассмотреть возможность размещения полосы общественного транспорта на трамвайных путях.

Исполнитель должен подготовить проект реконструкции дорожной сети до декабря 2024 г.

Стоимость контракта — 4,8 млн руб.

Напомним, что город выделил деньги на предпроектные работы в декабре 2023 г. На проведение реконструкции Малышевского моста уйдет несколько лет.

Ранее чиновники рассказали, когда Екатеринбург встанет в пробки из-за ремонта дорог. В этом году в столице Урала будет построено и реконструировано 13 км дорожного полотна. Ремонтные работы развернутся на 24 участках улично-дорожной сети.

Как сообщает JustMedia.ru, 16 апреля ГИБДД Свердловской области перекрыла проезд по трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган. Движение всех типов транзитных транспортных средств ограничено на участке с 31 по 132 км дороги. Причиной стало наводнение в Курганской области и введение режима ЧС регионального масштаба.

Автор: Виктория Говорковская
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