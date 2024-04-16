Власти Екатеринбурга ищут подрядчика на работы по расширению Малышевского моста
Мост построили в конце 1970-х, чтобы соединить центр города с ЖБИ. Он давно не справляется с нагрузкой. Подрядчику предстоит сотворить чудо за 4,8 млн руб.
Администрация Екатеринбурга разместила на «Госзакупках» тендер на создание проекта расширения Малышевского моста на участке от дома № 126 по ул. Малышева до ул. Сыромолотова. Его общая протяженность — 2,1 км.
Подрядчику предстоит:
- обследовать интенсивность движения на участке;
- смоделировать транспортные потоки;
- разработать меры для увеличения пропускной способности участка;
- рассмотреть необходимость устройства дополнительных перекрестков и пешеходных переходов;
- обеспечить решения по сохранению пешеходного движения;
- разместить велодорожку;
- предусмотреть озеленение участка;
- рассмотреть необходимость обособления трамвайных путей;
- рассмотреть возможность размещения полосы общественного транспорта на трамвайных путях.
Исполнитель должен подготовить проект реконструкции дорожной сети до декабря 2024 г.
Стоимость контракта — 4,8 млн руб.
Напомним, что город выделил деньги на предпроектные работы в декабре 2023 г. На проведение реконструкции Малышевского моста уйдет несколько лет.
Ранее чиновники рассказали, когда Екатеринбург встанет в пробки из-за ремонта дорог. В этом году в столице Урала будет построено и реконструировано 13 км дорожного полотна. Ремонтные работы развернутся на 24 участках улично-дорожной сети.
Как сообщает JustMedia.ru, 16 апреля ГИБДД Свердловской области перекрыла проезд по трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган. Движение всех типов транзитных транспортных средств ограничено на участке с 31 по 132 км дороги. Причиной стало наводнение в Курганской области и введение режима ЧС регионального масштаба.