Власти Екатеринбурга ищут подрядчика на работы по расширению Малышевского моста

Мост построили в конце 1970-х, чтобы соединить центр города с ЖБИ. Он давно не справляется с нагрузкой. Подрядчику предстоит сотворить чудо за 4,8 млн руб.

Администрация Екатеринбурга разместила на «Госзакупках» тендер на создание проекта расширения Малышевского моста на участке от дома № 126 по ул. Малышева до ул. Сыромолотова. Его общая протяженность — 2,1 км.

Подрядчику предстоит:

обследовать интенсивность движения на участке;

смоделировать транспортные потоки;

разработать меры для увеличения пропускной способности участка;

рассмотреть необходимость устройства дополнительных перекрестков и пешеходных переходов;

обеспечить решения по сохранению пешеходного движения;

разместить велодорожку;

предусмотреть озеленение участка;

рассмотреть необходимость обособления трамвайных путей;

рассмотреть возможность размещения полосы общественного транспорта на трамвайных путях.

Исполнитель должен подготовить проект реконструкции дорожной сети до декабря 2024 г.

Стоимость контракта — 4,8 млн руб.

Напомним, что город выделил деньги на предпроектные работы в декабре 2023 г. На проведение реконструкции Малышевского моста уйдет несколько лет.

Ранее чиновники рассказали, когда Екатеринбург встанет в пробки из-за ремонта дорог. В этом году в столице Урала будет построено и реконструировано 13 км дорожного полотна. Ремонтные работы развернутся на 24 участках улично-дорожной сети.

Как сообщает JustMedia.ru, 16 апреля ГИБДД Свердловской области перекрыла проезд по трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган. Движение всех типов транзитных транспортных средств ограничено на участке с 31 по 132 км дороги. Причиной стало наводнение в Курганской области и введение режима ЧС регионального масштаба.