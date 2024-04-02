Чиновники рассказали, когда Екатеринбург встанет в пробки из-за ремонта дорог
В 2024 г. в Свердловской области запланировано 52 ремонта дорог, из них в Екатеринбурге — на 24 участках, в том числе на улицах Малышева, Восточной и Студенческой.
В 2024 г. на ремонт дорог в Екатеринбурге потратят более 1,5 млрд руб. 1 млрд руб. выделят областные власти, 52 млн — городские, 526 млн город получит в рамках государственной программы.
В Екатеринбурге будет построено и реконструировано 13 км дорожного полотна. Ремонтные работы развернутся на 24 участках улично-дорожной сети.
Список улиц, которые будут ремонтировать, составил 66.ru:
- Московская — от Пальмиро Тольятти до Щорса;
- Крауля — от Токарей до Викулова;
- Малышева — от Московской до Добролюбова;
- Студенческая — от Первомайской до Малышева;
- Восточная — от Малышева до Куйбышева;
- Крестинского — от дома № 53 по Крестинского до Академика Шварца;
- Космонавтов — от Шефской до Старых большевиков;
- переулок Суворовский — от 40-летия Октября до Донбасской;
- автодорога от дублера Сибирского тракта до остановки «Бухара-Урал»;
- Бориса Ельцина — от Челюскинцев до 8 Марта;
- Хохрякова — от Куйбышева до Радищева;
- переулок Центральный рынок — от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана;
- 8 Марта — от здания № 24а по Ленина до здания № 31 по Ленина;
- Братьев Быковых — от Свердлова до Челюскинцев;
- 8 Марта — от Радищева до Куйбышева;
- Степана Разина — от Фурманова до Щорса;
- бульвар Денисова-Уральского — от Московской до Амундсена;
- Зенитчиков — от Братской до Палисадной;
- Авиационная — от Степана Разина до 8 Марта;
- Молотобойцев — от Бисертской до Мартовской;
- Тургенева — от Ленина до Клары Цеткин;
- автодорога от дома № 13 по Исторической до Узорной;
- дублер Бебеля — от Ольховской до Пехотинцев;
- Щорса — от Московской до 8 Марта.
Как сообщил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев, ремонтные работы начнутся после установления среднесуточных температур выше пяти градусов. Тогда станет возможным применение асфальтобетона.
Основную часть дорожных работ в Екатеринбурге планируют завершить до Дня города.
Напомним, что в Екатеринбурге собираются построить пешеходный тоннель между метро и Железнодорожным вокзалом. Кроме того, власти планируют развивать «наземное метро» — городскую электричку.
Ранее Justmedia.ru сообщил, что В Свердловскую область поступило 299 новых автобусов стоимостью 1,5 млрд руб. Они будут обслуживать маршруты в девяти городах региона: Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Североуральске, Карпинске, Краснотурьинске, Красноуральске, Волчанске и Ирбите.