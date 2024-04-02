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Чиновники рассказали, когда Екатеринбург встанет в пробки из-за ремонта дорог

Чиновники рассказали, когда Екатеринбург встанет в пробки из-за ремонта дорог
Иллюстрация: DK.RU

В 2024 г. в Свердловской области запланировано 52 ремонта дорог, из них в Екатеринбурге — на 24 участках, в том числе на улицах Малышева, Восточной и Студенческой.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

В 2024 г. на ремонт дорог в Екатеринбурге потратят более 1,5 млрд руб. 1 млрд руб. выделят областные власти, 52 млн — городские, 526 млн город получит в рамках государственной программы. 

В Екатеринбурге будет построено и реконструировано 13 км дорожного полотна. Ремонтные работы развернутся на 24 участках улично-дорожной сети.

Список улиц, которые будут ремонтировать, составил 66.ru:

  1. Московская — от Пальмиро Тольятти до Щорса;
  2. Крауля — от Токарей до Викулова;
  3. Малышева — от Московской до Добролюбова;
  4. Студенческая — от Первомайской до Малышева;
  5. Восточная — от Малышева до Куйбышева;
  6. Крестинского — от дома № 53 по Крестинского до Академика Шварца;
  7. Космонавтов — от Шефской до Старых большевиков;
  8. переулок Суворовский — от 40-летия Октября до Донбасской;
  9. автодорога от дублера Сибирского тракта до остановки «Бухара-Урал»;
  10. Бориса Ельцина — от Челюскинцев до 8 Марта;
  11. Хохрякова — от Куйбышева до Радищева;
  12. переулок Центральный рынок — от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана;
  13. 8 Марта — от здания № 24а по Ленина до здания № 31 по Ленина;
  14. Братьев Быковых — от Свердлова до Челюскинцев;
  15. 8 Марта — от Радищева до Куйбышева;
  16. Степана Разина — от Фурманова до Щорса;
  17. бульвар Денисова-Уральского — от Московской до Амундсена;
  18. Зенитчиков — от Братской до Палисадной;
  19. Авиационная — от Степана Разина до 8 Марта;
  20. Молотобойцев — от Бисертской до Мартовской;
  21. Тургенева — от Ленина до Клары Цеткин;
  22. автодорога от дома № 13 по Исторической до Узорной;
  23. дублер Бебеля — от Ольховской до Пехотинцев;
  24. Щорса — от Московской до 8 Марта.

Как сообщил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев, ремонтные работы начнутся после установления среднесуточных температур выше пяти градусов. Тогда станет возможным применение асфальтобетона.

Основную часть дорожных работ в Екатеринбурге планируют завершить до Дня города. 

Напомним, что в Екатеринбурге собираются построить пешеходный тоннель между метро и Железнодорожным вокзалом. Кроме того, власти планируют развивать «наземное метро» — городскую электричку.  

Ранее Justmedia.ru сообщил, что В Свердловскую область поступило 299 новых автобусов стоимостью 1,5 млрд руб. Они будут обслуживать маршруты в девяти городах региона: Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Североуральске, Карпинске, Краснотурьинске, Красноуральске, Волчанске и Ирбите.

Автор: Виктория Говорковская
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