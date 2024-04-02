Чиновники рассказали, когда Екатеринбург встанет в пробки из-за ремонта дорог

В 2024 г. в Свердловской области запланировано 52 ремонта дорог, из них в Екатеринбурге — на 24 участках, в том числе на улицах Малышева, Восточной и Студенческой.

В 2024 г. на ремонт дорог в Екатеринбурге потратят более 1,5 млрд руб. 1 млрд руб. выделят областные власти, 52 млн — городские, 526 млн город получит в рамках государственной программы.

В Екатеринбурге будет построено и реконструировано 13 км дорожного полотна. Ремонтные работы развернутся на 24 участках улично-дорожной сети.

Список улиц, которые будут ремонтировать, составил 66.ru:

Московская — от Пальмиро Тольятти до Щорса; Крауля — от Токарей до Викулова; Малышева — от Московской до Добролюбова; Студенческая — от Первомайской до Малышева; Восточная — от Малышева до Куйбышева; Крестинского — от дома № 53 по Крестинского до Академика Шварца; Космонавтов — от Шефской до Старых большевиков; переулок Суворовский — от 40-летия Октября до Донбасской; автодорога от дублера Сибирского тракта до остановки «Бухара-Урал»; Бориса Ельцина — от Челюскинцев до 8 Марта; Хохрякова — от Куйбышева до Радищева; переулок Центральный рынок — от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана; 8 Марта — от здания № 24а по Ленина до здания № 31 по Ленина; Братьев Быковых — от Свердлова до Челюскинцев; 8 Марта — от Радищева до Куйбышева; Степана Разина — от Фурманова до Щорса; бульвар Денисова-Уральского — от Московской до Амундсена; Зенитчиков — от Братской до Палисадной; Авиационная — от Степана Разина до 8 Марта; Молотобойцев — от Бисертской до Мартовской; Тургенева — от Ленина до Клары Цеткин; автодорога от дома № 13 по Исторической до Узорной; дублер Бебеля — от Ольховской до Пехотинцев; Щорса — от Московской до 8 Марта.

Как сообщил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев, ремонтные работы начнутся после установления среднесуточных температур выше пяти градусов. Тогда станет возможным применение асфальтобетона.

Основную часть дорожных работ в Екатеринбурге планируют завершить до Дня города.

Напомним, что в Екатеринбурге собираются построить пешеходный тоннель между метро и Железнодорожным вокзалом. Кроме того, власти планируют развивать «наземное метро» — городскую электричку.

Ранее Justmedia.ru сообщил, что В Свердловскую область поступило 299 новых автобусов стоимостью 1,5 млрд руб. Они будут обслуживать маршруты в девяти городах региона: Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Североуральске, Карпинске, Краснотурьинске, Красноуральске, Волчанске и Ирбите.