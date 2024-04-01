В Екатеринбурге построят пешеходный тоннель между метро и железнодорожным вокзалом

Проект планировки и межевания территории уже выставлен на общественные обсуждения — документ должен быть утвержден в середине 2024 г. О сроках старта строительства пока не сообщается.

Станцию метро «Уральская» и железнодорожный вокзал Екатеринбурга соединят подземным пешеходным тоннелем. Как пишет Justmedia.ru, протяженность тоннеля составит 200 м, он будет начинаться от вестибюля станции метро и выходить сразу на платформы вокзала.

Сейчас для того чтобы пересесть на поезд, необходимо подняться по лестницам, выйти на улицу, пройти около 200 м до входной группы вокзала, еще раз пройти досмотр, аналогичный тому, что уже проходил на входе в метро, и только после этого отправиться на станцию.

Проект планировки и межевания территории уже выставлен на общественные обсуждения, его планируют представить 2 апреля. А к середине 2024 г. проект должен быть утвержден.

Как уже сообщал DK.RU, о планах построить переход от железнодорожного вокзала к станции метро стало известно в 2022 г. За три года до этого екатеринбургскую подземку соединили подземным переходом с ТРЦ «Гринвич», сейчас войти в торговый центр можно прямо со станции «Геологическая». В прошлом году еще одну станцию метро соединили с торговым центром — переход на станции «Проспект Космонавтов» в ТРЦ «Омега» лично открывал глава Екатеринбурга.

Также DK.RU подробно рассказывал о развитии «наземного метро» — городской электрички. В настоящий момент формируется «Новокольцовский маршрут» наземного метро, он должен пройти от Компрессорного завода до аэропорта «Кольцово» через Новокольцовский район, где строятся новые кампусы УрФУ. Протяженность маршрута составит 31 км, из них более семи километров — новое строительство.