Малышевский мост все-таки реконструируют и расширят

Из бюджета Екатеринбурга выделены средства на проведение предпроектных работ. Они будут идти в течение следующего года. Реконструкция займет еще несколько лет.

Необходимость в реконструкции и расширении Малышевского моста, ведущего на ЖБИ, возникла давно. Он был построен в 1977 г., чтобы соединить центр города с новым микрорайоном. За почти полвека население ЖБИ значительно увеличилось, сейчас там активно строятся новые ЖК, и мост не справляется с нагрузкой.

В июле глава города Алексей Орлов сообщил, что в мэрии рассматривается возможность его расширения.

В декабре город выделил деньги — пять миллионов рублей — на предпроектные работы. Они продлятся весь 2024 год. Эксперты проанализируют и создадут модель будущей развязки. Предстоит решить вопросы организации съездов и необходимости выноса трамвайных путей на отдельную эстакаду.

На разработку проекта и проведение реконструкции уйдет несколько лет.

Ранее DK.RU сообщил, что глава Екатеринбурга подписал постановление о прокладке новой дороги при реконструкции участка Московского тракта от Репина до Объездной. Планируется строительство двух полос движения шириной три метра и тротуаров шириной от 2,25 до 2,5 метров.

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