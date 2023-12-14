В Екатеринбурге построят съезд с Московского тракта на Объездную дорогу

Новая дорога будет проложена в ходе реконструкции участка Московского тракта от Репина до Объездной дороги. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов.

Общая площадь проектируемой территории составит 8,97 гектара, протяженность участка новой улично-дорожной сети — 1 тыс. 309 м.

Планируется строительство двух полос движения шириной три метра и тротуаров шириной от 2,25 до 2,5 метров, — сообщили в администрации Екатеринбурга (цитата по JustMedia.ru).

Сроки проведения реконструкции Московского тракта и необходимый для этого объем финансирования не уточняются.

Ранее управление капитального строительства Екатеринбурга подвело итоги конкурсов на строительство новых дорог и расширение ул. Татищева в Верх-Исетском районе города. На сайте госзакупок сообщается, что контракт на 5,91 млрд руб. получил «Трест Уралтрансспецстрой» («Трест УТСС»), еще на 4,7 млрд руб. заключат договор с «Городским управлением дорожно-строительных работ (ГУДСР)».

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