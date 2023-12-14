Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 13.12
90,21
97,40
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге построят съезд с Московского тракта на Объездную дорогу

В Екатеринбурге построят съезд с Московского тракта на Объездную дорогу
Иллюстрация: ru.freepik.com

Новая дорога будет проложена в ходе реконструкции участка Московского тракта от Репина до Объездной дороги. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Общая площадь проектируемой территории составит 8,97 гектара, протяженность участка новой улично-дорожной сети — 1 тыс. 309 м.

Планируется строительство двух полос движения шириной три метра и тротуаров шириной от 2,25 до 2,5 метров, — сообщили в администрации Екатеринбурга (цитата по JustMedia.ru).

Сроки проведения реконструкции Московского тракта и необходимый для этого объем финансирования не уточняются. 

Ранее управление капитального строительства Екатеринбурга подвело итоги конкурсов на строительство новых дорог и расширение ул. Татищева в Верх-Исетском районе города. На сайте госзакупок сообщается, что контракт на 5,91 млрд руб. получил «Трест Уралтрансспецстрой» («Трест УТСС»), еще на 4,7 млрд руб. заключат договор с «Городским управлением дорожно-строительных работ (ГУДСР)».

Читайте также на DK.RU: 

Наземное метро нужно всей Екатеринбургской агломерации. Цена вопроса — 1/2 бюджета области

Власти Екатеринбурга готовятся протянуть наземное метро до Новокольцовского

В Кольцово зарезервировали землю для будущих электричек

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • В России начал действовать закон об изъятии загранпаспорта на границе. Кого не выпустят?В России начал действовать закон об изъятии загранпаспорта на границе. Кого не выпустят?
  • Новые заводы, коттеджный поселок и реконструкция домов-памятников — планы Валерия АнаньеваНовые заводы, коттеджный поселок и реконструкция домов-памятников — планы Валерия Ананьева
  • Пора бросать курить: стала известна новая минимальная цена пачки сигаретПора бросать курить: стала известна новая минимальная цена пачки сигарет
  • Что делать? Нераспроданные китайские автомобили забили склады российских дилеровЧто делать? Нераспроданные китайские автомобили забили склады российских дилеров
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.