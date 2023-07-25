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Мэрия планирует расширить Малышевский мост — не справляется с нагрузкой

микрорайон ЖБИ, 2023 г.
микрорайон ЖБИ, 2023 г. Иллюстрация: DK.RU

Напомним, кроме расширения моста на ЖБИ, в Екатеринбурге планируется строительство еще двух мостов через Исеть — на Уктусе и за ледовой ареной УГМК.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

Мэрия Екатеринбурга рассматривает возможность расширения Малышевского моста, ведущего на ЖБИ. Об этом сегодня заявил глава города Алексей Орлов во время объезда объектов Кировского района, сообщает ЕАН.

Депутат Владимир Крицкий во время разговора с Алексеем Орловым заявил, что мост не справляется с нагрузкой. Глава Екатеринбурга согласился с ним. Он отметил, что нужно строить новые съезды, в частности на дублер Сибирского тракта.

Существующая дорога является «конфликтной», отметил градоначальник. При этом Крицкий предложил вынести с Малышевского моста трамвайную линию на отдельную эстакаду. Предпроектные работы начнутся уже в 2024-м, средства на это будут закладывать в городской бюджет.

В феврале текущего года компания «Атомстройкомплекс» предложила построить пешеходный мост через Исеть на Уктусе недалеко от ЖК «Просторы. Проект также предполагает благоустройство участка улицы Водоемная. Контракт с муниципалитетом уже заключен.

Еще один мост через Исеть планируется построить рядом с Ледовой ареной. Управление Государственной экспертизы Свердловской области одобрило реконструкцию улицы Народной Воли от ул. 8 Марта до ул. Розы Люксембург и сооружение моста через Исеть, выдав положительное заключение в 2022 г.

Планируемый срок заключения муниципальных контрактов по реконструкции объектов улично-дорожной сети, тяготеющей к строящемуся объекту «Многофункциональная ледовая арена на 15 тыс. зрителей» — II квартал 2022 г. Срок выполнения строительно-монтажных работ 2022-2023 гг., — сообщили DK.RU в администрации Екатеринбурга.

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Автор: Татьяна Юстус
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