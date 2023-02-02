Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.02
70,51
76,30
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Атомстройкомплекс» построит пешеходный мост через Исеть на Уктусе

«Атомстройкомплекс» построит пешеходный мост через Исеть на Уктусе
Иллюстрация: DK.RU

Контракт с муниципалитетом уже заключен. Мост появится недалеко от ЖК «Просторы». Кроме этого, застройщик возьмется за благоустройство близлежащих территорий.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

«Атомстройкомплекс» возведет пешеходный мост через реку Исеть на Уктусе и благоустроит участок улицы Водоемная. Контракт с муниципалитетом уже заключен, новый инфраструктурный объект появится недалеко от ЖК «Просторы», сообщают «Моменты».

Работы по проекту разбиты на три этапа. Контрактом предусмотрена реализация первого этапа работ — строительство съезда с Кольцовского тракта на улицу Водоемную, участка улицы Водоемной от съезда до нового пешеходного моста через реку, самого моста, а также выполнение части работ по строительству очистных сооружений, благоустройство территории — озеленение, установка малых архитектурных форм, организация освещения улицы, — рассказал представитель «Атомстройкомплекс».

Напомним также, что в Екатеринбурге ждет реконструкцию историческая часть ВИЗа. По утвержденному проекту преображению подвергнется 1,5 км улицы Кирова. Здесь оборудуют велодорожки и проложат километр трамвайного полотна. Изменится кольцевое движение трамваев, разворот перенесут в другое место, также дислокацию поменяют места остановок. Предполагается строительство диспетчерской. Общая площадь территории, которая попала под реконструкцию, — 19,23 Га, сообщает администрация Екатеринбурга.

Цель проекта — решить транспортную проблему микрорайона и обеспечить его двумя красивыми рекреационными зонами. Кроме велодорожек, там появятся новые тротуары, скамьи, урны, другие малые архитектурные формы.

Читайте также на DK.RU интервью гендиректора НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева: «Инфраструктуру должны строить только профессионалы».

Автор: Татьяна Юстус
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • 35 компаний из Свердловской области вошли в список лучших работодателей России35 компаний из Свердловской области вошли в список лучших работодателей России
  • Александр Аузан: «У нас две страны в одной, и они хотят разного. Где искать компромисс?»Александр Аузан: «У нас две страны в одной, и они хотят разного. Где искать компромисс?»
  • Эксперты «Циан» назвали самые дорогие жилые комплексы ЕкатеринбургаЭксперты «Циан» назвали самые дорогие жилые комплексы Екатеринбурга
  • «Ситуация складывается очень тяжёлая»: в России заблокировано 5,7 трлн руб«Ситуация складывается очень тяжёлая»: в России заблокировано 5,7 трлн руб
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.