«Атомстройкомплекс» построит пешеходный мост через Исеть на Уктусе

Контракт с муниципалитетом уже заключен. Мост появится недалеко от ЖК «Просторы». Кроме этого, застройщик возьмется за благоустройство близлежащих территорий.

«Атомстройкомплекс» возведет пешеходный мост через реку Исеть на Уктусе и благоустроит участок улицы Водоемная. Контракт с муниципалитетом уже заключен, новый инфраструктурный объект появится недалеко от ЖК «Просторы», сообщают «Моменты».

Работы по проекту разбиты на три этапа. Контрактом предусмотрена реализация первого этапа работ — строительство съезда с Кольцовского тракта на улицу Водоемную, участка улицы Водоемной от съезда до нового пешеходного моста через реку, самого моста, а также выполнение части работ по строительству очистных сооружений, благоустройство территории — озеленение, установка малых архитектурных форм, организация освещения улицы, — рассказал представитель «Атомстройкомплекс».

Напомним также, что в Екатеринбурге ждет реконструкцию историческая часть ВИЗа. По утвержденному проекту преображению подвергнется 1,5 км улицы Кирова. Здесь оборудуют велодорожки и проложат километр трамвайного полотна. Изменится кольцевое движение трамваев, разворот перенесут в другое место, также дислокацию поменяют места остановок. Предполагается строительство диспетчерской. Общая площадь территории, которая попала под реконструкцию, — 19,23 Га, сообщает администрация Екатеринбурга.

Цель проекта — решить транспортную проблему микрорайона и обеспечить его двумя красивыми рекреационными зонами. Кроме велодорожек, там появятся новые тротуары, скамьи, урны, другие малые архитектурные формы.

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