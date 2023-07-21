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Выезд с Тюменского тракта на ЕКАД обещают открыть через две недели. Пока там «бардак»

Выезд с Тюменского тракта на ЕКАД обещают открыть через две недели. Пока там «бардак»
Иллюстрация: е1.ru

Строительные работы на участке начались еще осенью прошлого года, и предполагалось, что дорожники справятся за месяц. Но проект решили скорректировать.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Дорожники завершают работы на выезде №5 с Екатеринбургской кольцевой автодороги на Тюменский тракт. Это заключительная часть проекта по реконструкции старейшего участка ЕКАД на отрезке от Семи Ключей до Большого Истока.

Напомним, участок закрыли на реконструкцию осенью прошлого года. На тот момент предполагалось, что работы проведут за месяц. Но в перспективе дорожники решили скорректировать проект, чтобы сделать безопасный выезд с близлежащие сады. В итоге работы затянулись до лета этого года.

Вчера телеграм-канал «Не для протокола» сообщил, что губернатор Евгений Куйвашев отчитал министра транспорта и дорожного хозяйства области Василия Старкова за то, что работы на объекте серьезно затянулись. Он также потребовал привести в порядок инфраструктуру вокруг съездов на Челябинский и Кольцовский тракты, потому что «сейчас там бардак».

Как пишет E1.RU со ссылкой на управление автодорог Свердловской области, объект планируют открыть в течение ближайших двух недель. Проезжая часть готова, установлены рамные опоры для знаков, завершается монтаж шумозащитных экранов.

Ранее DK.RU писал, что помимо участка ЕКАД на отрезке от Семи Ключей до Большого Истока в этом году в Свердловской области реконструируют еще четыре крупных объекта:

  • дорога Первоуральск — Шаля (там также обустроят автобусные остановки на км 117+981 и км 118+623);
  • дорога Екатеринбург — Реж — Алапаевск с устройством автобусной остановки на 41 километре в Березовском ГО;
  • мост через реку Овинную на дороге Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда в Камышловском районе;
  • мост через Бугов ручей на подъезде к деревне Емельяшевка.

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Автор: Елизавета Порошина
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