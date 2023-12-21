Орлов отчитался за 2023 г., озвучил планы на 2024-й и ответил на неудобные вопросы

Как администрация будет решать проблему с транспортом, какие дома-памятники отреставрируют, уберут ли из центра незаконные киоски, какие парки переведут в ООПТ и другое — в отчетном материале DK.RU.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел итоговую пресс-конференцию за 2023 г. В этом году город отмечал 300-летие, получил много подарков и теперь может похвастаться новыми культурными объектами, улучшением туристской, спортивной, социальной инфраструктуры.

Но на исходе юбилейного года очень сильно обострился транспортный вопрос: администрации пришлось выделять субсидии на погашение долгов Гортранса, а городские паблики постоянно пишут о транспортном коллапсе: в часы пик автобусы, трамваи, троллейбусы переполнены, люди часами мерзнут на остановках, где собираются огромные толпы.

Мэр рассказал, каким администрация видит решение сложившейся ситуации, а также о многом другом. Публикуем тезисы его выступления.

Отчет за 2023 год

— По нашим планам доходы столицы Урала в 2024 г. превысят 76 млрд руб., а расходы 78 млрд руб. Напомню, три года назад мы находились со скромными 49 млрд руб.

О строительстве

Екатеринбург на деле доказывает готовность работать над большими проектами. В уходящем году был утвержден главный градостроительный документ — Генеральный план Екатеринбурга. Генплан-2045 — это принципиально новый градостроительный документ, основанный на том, что любая территория должна осваиваться в комплексе и учитывать в первую очередь интересы жителей.

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Об экологии

Всем хочется, чтобы город был зеленым с большим количеством парков и скверов — этот принцип мы по сути заложили в новой редакции генплана. В новой версии увеличены зоны городских лесов.

До конца года планируем придать статус ООПТ парку имени Архипова, скверу на ул. Мичурина, скверу им. Кирова, парку на ул. Блюхера, скверу в границах улиц Чапаева и Большакова, Основинскому парку, летнему парку «Уралмаш», а также скверу у Оперного театра.

О благоустройстве

С начала года мы построили пять километров новых дорог в микрорайоне Солнечный. Выполнили капремонт по ул. Кишиневской, начали строить дорогу по ул. Рощинской. 29 декабря запустим автомобильную дорогу в Мичуринском — второй выезд из микрорайона.

Мы продолжаем работать над набережной реки Исеть. Практически с нуля благоустроен участок в районе улиц Фурманова и Машинной, в следующем году завершим набережную возле цирка. Важным достижением этого года стало то, что мы построили и реконструировали более 37 км сетей освещения, в то время как раньше появлялось от 5 до 10 км.

О социальной инфраструктуре

Успешно продолжает работать программа комплексного развития территории. В этом году порядка 200 семей вместо аварийного жилья получат новые квартиры.

Одномоментно у нас в работе в этом году находилось 8 школ, 6 из которых абсолютно новые. На год раньше срока в этом году открыли новый корпус гимназии № 40 на тысячу учеников, построили один детский сад и два капитально отремонтировали.

О сюрпризах природы

Если говорить про вызовы погоды, достижением можно считать то, что в аномальные холода, которые пришли на Урал, не было аварий и чрезвычайных ситуаций в коммунальных сетях, что является результатом слаженной работы городской команды.

Летом из-за аномальной засухи мы обеспечили перекачку воды из Нязепетровского водохранилища в размере 15 млн куб. м, чтобы обеспечить жителей Екатеринбурга питьевой водой.

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О транспорте

Что касается сферы транспорта, наш город быстро растет и развивается — это очень серьезный вызов. Объемы перевозки пассажиров увеличились на 3% по сравнению с 2022 г. В этом году количество перевезенных пассажиров составит более 261 млн человек — это на 7 млн больше, чем в предыдущем.

Значительно улучшить транспортную ситуацию позволит формирование единого транспортного каркаса, включающего все виды наземного транспорта, — метрополитен, а также система наземного метро с заходом по все города екатеринбургской агломерации.

В 2023 г. Екатеринбург получил 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. В декабре в Екатеринбург прибыла также очередная партия низкопольных автобусов в количестве 35 единиц.

О туризме

В юбилейном году у нас появились новые международные партнеры — мы подписали протоколы об установлении сотрудничества с Ферганой — Республика Узбекистан, Ереваном — Республика Армения.

Для улучшения туристской привлекательности также сделано многое: появились восемь нестационарных туалетных модулей, обновленный переход на Плотинке, новая городская мебель, архитектурная подсветка исторических зданий.

По данным СберАналитики, траты туристов, посетивших Екатеринбург в этом году, составили чуть более 2 млрд руб., что на 1,4 млрд руб. превышает прошлогодний показатель.

В Академическом открыли музыкальный корпус детской школы искусств №6 им. Архипова. Знаковым событием стало открытие в парке Маяковского реконструированного летнего театра.

Событием уходящего года стал международный фестиваль университетского спорта. В нем приняли участие 30 стран — 271 вуз. Наш город сегодня является центром развития университетского движения. Наследие фестиваля — Дворец водных видов спорта, Центр художественной гимнастики и Дворец Дзюдо позволят и в дальнейшем проводить в Екатеринбурге международные мероприятия и турниры.

Впервые с 2012 г. мы ожидаем возобновления естественного прироста населения нашего города.

Планы на 2024 г.

— В 2024 г. нам предстоит открыть школы по ул. Рощинская, Советской, в 17-м квартале Академического района. Сейчас мы находимся на финальной стадии проработки концессионного соглашения на строительство здания гимназии «Арт-Этюд» на Уралмаше.

В следующем году начнем комплексную реконструкцию городского театра «Колизей», продолжим строительство транспортной развязки у Калины, приступим к полномасштабному благоустройству Литературного квартала, продолжим закупать новые трамваи и автобусы, начнем благоустраивать летний парк Уралмаш, реконструируем дороги вокруг Ледовой арены, приступим к капитальному ремонту улиц Гоголя, Карла Маркса и Энгельса.

Неудобные вопросы

Какая работа в текущем году была проведена по ремонту объектов культурного наследия?

— Мы движемся по нескольким направлениям — что-то приводим в порядок за счет бюджета, чтобы просто предотвратить разрушение памятника, какие-то памятники мы продаем — реализовали уже несколько объектов. Сегодня есть полное понимание, что в этих объектах будет, самое главное, что они сохранились.

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Что-то мы сделали сами. Допустим, здание, где сегодня располагается городской совет ветеранов, где нами приведены в порядок и фасады, и внутренние помещения.

На последнем совете неравнодушных мы предоставили возможность одному из наших активистов поделиться опытом восстановления памятников культуры Башкирии и Омска. Мы смотрим, изучаем, каким образом можно применить данный опыт у нас в Екатеринбурге. В следующем году, напомню, масштабной реконструкции ожидает Колизей.

Нужно ли сокращать количество нестационарных торговых объектов в городе, возможно ли выработать понятные правила для их работы? Если киоски все же будут убирать — куда пойти людям, оставшимся без работы?

— Сейчас в Екатеринбурге 2200 законных нестационарных торговых объектов. Всего около 4000, то есть половина незаконные. У меня нет никаких сомнений, что никто без работы не останется. У нас сегодня безработица — 0,3%. Работать есть где — транспорт, ДЭУ…

Да, у нас есть планы разработать новую схему размещения нестационарных торговых объектов, и когда такая возможность появится, мы просто-напросто ее утвердим с учетом обеспеченности населения Екатеринбурга торговыми объектами.

Есть рекомендация Минпромторга РФ — сколько торговых объектов должно быть на душу населения. У нас она зашкаливает — в три раза больше среднероссийских показателей.

Мне стыдно перед гостями, когда к нам приезжают и говорят: что у вас за безумие с нестационаркой? Ни в одном крупном городе я уже такого давно не видел: предприниматель просто ставит на клумбу, на которую потрачены бюджетные деньги, свой ларек, подключает его от соседнего жилого дома, там умудряются провести собрание жильцов, которого не было по факту — это уже уголовное преступление.

Представляется ли возможным решить проблему с общественным транспортом? Люди жалуются, что он переполнен.

— В город пришли 50 троллейбусов и 35 автобусов при поддержке губернатора. В первом полугодии следующего года мы планируем получить еще порядка 60 новых автобусов. И по трамваям у нас очень большие надежды, что следующий год будет прорывным.

…Мы сегодня рассматриваем возможность перехода на безкондукторную систему, и намерены очень серьезно увеличить штраф за безбилетный проезд. На некоторых маршрутах зафиксирован недобор за неоплату проезда до 30% от пассажиропотока. Поэтому мы с такой инициативой выходим в Заксобрание. Сейчас штраф 100 руб. за безбилетный проезд, а в других городах 2-2,5 тыс. руб.

Да, конечно, в Гортрансе нехватка персонала, изношенный парк электрического транспорта. Но тем не менее, транспорт не останавливается и не останавливался ни на минуту. Несмотря на то, что был наложен арест на счета Гортранса. Эти вопросы мы все решили: 90 млн руб. выделили субсидий, чтобы помочь рассчитаться с долгами по налогам. До конца года все долги Гортранса мы закроем.

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