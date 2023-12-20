Более сотни автобусов в Екатеринбурге не выходят на маршрут из-за поломок

Появились сообщения, что более сотни автобусов «Гортранса» в Екатеринбурге простаивают в автопарке. На маршруты не могут выйти около 140 машин из 340, так как им необходим ремонт.

Телеграм-канал Ural Mash пишет, что на ремонт транспорта нет бюджета, проблему усложняет долг «Гортранса» в 290 млн руб. В Екатеринбурге тем временем сильно ощущается нехватка общественного транспорта, горожане регулярно жалуются на переполненные автобусы, которые ходят с большим интервалом.

Сообщение, что больше трети автобусов сломаны и не могут перевозить пассажиров, URA.RU опроверг гендиректор «Гортранса» Сергей Нугаев. По его словам, брошенных машин в организации нет. Официально перевозчик никак не комментирует ситуацию.

Накануне, напомним, стало известно, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил ответственным за вопросы общественного транспорта вице-мэра Рустама Галямова, ранее вопросы курировал Алексей Бубнов — он продолжит отвечать за дороги, экологию и благоустройство. Под руководство Галямова перейдут транспортный комитет, «Центр организации движения» и «Муниципальная транспортная инспекция».

Напомним, что в ноябре этого года Федеральная налоговая служба арестовала счета «Гортранса» Екатеринбурга из-за долгов. Блокировка грозила транспортным коллапсом в городе, но с поставщиками топлива удалось договориться о постоплате. Однако буквально вчера стало известно, что ФНС счета ЕМУП «Гортранс» разблокировала.

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