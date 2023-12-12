«Гортранс» собирается погасить долги до конца года. Мэрия выделит МУПу 94 млн руб.

Представители предприятия заявили, что у них получилось сэкономить, плюс они рассчитывают на сумму, которую пообещали власти. Кроме того, декабрь для транспортников является самым прибыльным месяцем.

«Гортранс» погасит все задолженности в декабре 2023 г., заявил на заседании думы Екатеринбурга заместитель главы города Андрей Корюков. По его словам, месяц является самым высоким по обслуживанию автобусными перевозками из-за завершения года, новогодних праздников и каникул. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

Мы прогнозируем, что по плану, который муниципальное предприятие само себе поставило, получить еще 150 млн руб. от проезда по тарифу. Есть все основания сказать, что все задолженности должны быть погашены в течение декабря 2023 г.,— подчеркнул Корюков.

По словам начальника департамента финансов администрации Екатеринбурга Анны Турунцевой, в 2023 г. у «Гортранса» по контракту сложилась экономия на 260 млн руб.

«Мы планировали определенный объем средств, а предприятие представило услуг на объем средств ниже 260 млн руб.», — пояснила она и добавила, что власти дополнительно выделят 94 млн руб. для погашения кредиторской задолженности предприятия.

В ноябре Федеральная налоговая служба заморозила счета «Гортранса» за неуплату налогов на 270 млн руб. Депутат гордумы Антон Швалев заявлял, что из-за блокировки счетов автобусы в Екатеринбурге могут остаться без топлива.

Напомним, в мэрии и раньше заявляли, что готовы погасить долги предприятия, только необходимая для этого сумма не была известна. Она должна была быть определена после того, как «Гортранс» предоставит документы, подтверждающие потребность в средствах. Предприятие должно погасить долги по налогам, расплатиться с поставщиками топлива, воды и тепла.

На сегодняшний день «Гортранс» — самое убыточное муниципальное предприятие Екатеринбурга. В 2022 г. его убыток составил 237 млн руб., в 2021 г. — 60 млн руб., сейчас — 118 млн руб. В октябре 2023 г. мэрия выделила предприятию субсидию в 100 млн руб. на погашение задолженности перед «Екатеринбургэнергосбытом».

В настоящий момент на балансе «Гортранса» находятся 454 автобуса, 451 трамвай и 217 троллейбусов. Эти мощности позволяют обслуживать 32 автобусных, 23 трамвайных и 15 троллейбусных муниципальных маршрутов.

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