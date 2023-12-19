Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.12
89,69
98,41
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Рустам Галямов станет куратором общественного транспорта Екатеринбурга

Рустам Галямов станет куратором общественного транспорта Екатеринбурга
Автор фото: Алексей Колчин. Иллюстрация: JustMedia

За дороги, экологию и благоустройство продолжит отвечать Алексей Бубнов. Решение было принято при обсуждении со всеми заместителями.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

В администрации Екатеринбурга произошло перераспределение полномочий среди заместителей мэра. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ответственным за вопросы общественного транспорта вместо Алексея Бубнова назначил вице-мэра Рустама Галямова. Бубнов будет по-прежнему отвечать за дороги, экологию и благоустройство. Об этом сообщает JustMedia.ru.

Мэр города отметил, что это не последнее перераспределение полномочий. Одним из первых управленческих решений Алексея Орлова стал отказ от приставок у заместителей  это было сделано как раз для того, чтобы кадры можно было перераспределять.

«Это нормальная, хорошая практика. Применяется для повышения квалификации заместителей, эффективности работы»,  отметил Алексей Орлов.

Таким образом под руководство Рустама Галямова перейдут транспортный комитет, «Центр организации движения» и «Муниципальная транспортная инспекция». Вице-мэр будет курировать работу городского метрополитена и наземного транспорта.

Напомним, что в ноябре этого года Федеральная налоговая служба арестовала счета «Гортранса» Екатеринбурга из-за долгов. Блокировка грозила транспортным коллапсом в городе, но с поставщиками топлива удалось договориться о постоплате. Однако буквально вчера стало известно, что ФНС счета ЕМУП «Гортранс» разблокировала.

Читайте также на DK.RU: В Госдуме предложили изменить закон после скандала с екатеринбургским Гортрансом.

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • Ген уральского предпринимательства. История династии АгафуровыхГен уральского предпринимательства. История династии Агафуровых
  • Татьяна Бакальчук: «Нам периодически предлагают провести IPO или продать бизнес»Татьяна Бакальчук: «Нам периодически предлагают провести IPO или продать бизнес»
  • В Екатеринбурге открылся новый премиальный фитнес-клубВ Екатеринбурге открылся новый премиальный фитнес-клуб
  • «Читай-город» и Литрес изымают из продажи книги Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*«Читай-город» и Литрес изымают из продажи книги Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.