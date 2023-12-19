Рустам Галямов станет куратором общественного транспорта Екатеринбурга

За дороги, экологию и благоустройство продолжит отвечать Алексей Бубнов. Решение было принято при обсуждении со всеми заместителями.

В администрации Екатеринбурга произошло перераспределение полномочий среди заместителей мэра. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ответственным за вопросы общественного транспорта вместо Алексея Бубнова назначил вице-мэра Рустама Галямова. Бубнов будет по-прежнему отвечать за дороги, экологию и благоустройство. Об этом сообщает JustMedia.ru.

Мэр города отметил, что это не последнее перераспределение полномочий. Одним из первых управленческих решений Алексея Орлова стал отказ от приставок у заместителей — это было сделано как раз для того, чтобы кадры можно было перераспределять.

«Это нормальная, хорошая практика. Применяется для повышения квалификации заместителей, эффективности работы», — отметил Алексей Орлов.

Таким образом под руководство Рустама Галямова перейдут транспортный комитет, «Центр организации движения» и «Муниципальная транспортная инспекция». Вице-мэр будет курировать работу городского метрополитена и наземного транспорта.

Напомним, что в ноябре этого года Федеральная налоговая служба арестовала счета «Гортранса» Екатеринбурга из-за долгов. Блокировка грозила транспортным коллапсом в городе, но с поставщиками топлива удалось договориться о постоплате. Однако буквально вчера стало известно, что ФНС счета ЕМУП «Гортранс» разблокировала.

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