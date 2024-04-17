Шесть лучших ресторанов России работают в Москве. А где еще можно вкусно поесть?
Лучшие рестораны России работают в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Таковы результаты национальной премии WHERETOEAT. Специальные призы отправились в Сочи, Казань и в Нижегородскую область.
Подведены итоги Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT Russia 2024. Как сообщили DK.RU организаторы события, рейтинг лучших ресторанов России впервые возглавили сразу два ресторана. Места распределились следующим образом:
1 место
Bourgeois Bohemians, Санкт-Петербург
Savva, Москва
2 место
AVA, Москва
3 место
Birch, Санкт-Петербург
4 место
Olluco, Москва
5 место
Loona, Москва
6 место
Frantsuza Bistrot, Санкт-Петербург
7 место
Tunguska, Красноярск
8 место
Sage, Москва
9 место
0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск
10 место
Maya, Москва
Персональные номинации
«Шеф-поваром года» стал Георгий Троян, возглавляющий кухню ресторанов La Pigeon и «Северяне» (Москва).
Почетного звания «Ресторатор года» был удостоен Антон Пинский, основатель компании Pinskiy&Co, совладелец холдинга Sagrado (Москва).
Награда «Сомелье года» отправилась в Сочи: Максим Кочнев (ресторан «Баран-Рапан») признан лучшим в своей профессии.
Приз «За вклад в развитие ресторанной индустрии страны» вручен ресторатору Аркадию Новикову.
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области было отмечено в спецноминации «За гастрономическое развитие региона».
Лучшим кондитером России эксперты второй год подряд признали Алексея Гребенщикова из петербургского ресторана Bourgeois Bohemians (BoBo).
Победу в спецноминации «Выбор СМИ» забрал проект Frantsuza Bistrot (Санкт-Петербург).
Лучшим баром России признан бар More (Казань).
Издание «Деловой квартал» | DK.RU выступает информационным партнером премии WHERETOEAT Russia.
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