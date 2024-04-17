Шесть лучших ресторанов России работают в Москве. А где еще можно вкусно поесть?

Лучшие рестораны России работают в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Таковы результаты национальной премии WHERETOEAT. Специальные призы отправились в Сочи, Казань и в Нижегородскую область.

Подведены итоги Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT Russia 2024. Как сообщили DK.RU организаторы события, рейтинг лучших ресторанов России впервые возглавили сразу два ресторана. Места распределились следующим образом:

1 место

Bourgeois Bohemians, Санкт-Петербург

Savva, Москва

2 место

AVA, Москва

3 место

Birch, Санкт-Петербург

4 место

Olluco, Москва

5 место

Loona, Москва

6 место

Frantsuza Bistrot, Санкт-Петербург

7 место

Tunguska, Красноярск

8 место

Sage, Москва

9 место

0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск

10 место

Maya, Москва

Персональные номинации

«Шеф-поваром года» стал Георгий Троян, возглавляющий кухню ресторанов La Pigeon и «Северяне» (Москва).

Почетного звания «Ресторатор года» был удостоен Антон Пинский, основатель компании Pinskiy&Co, совладелец холдинга Sagrado (Москва).

Награда «Сомелье года» отправилась в Сочи: Максим Кочнев (ресторан «Баран-Рапан») признан лучшим в своей профессии.

Приз «За вклад в развитие ресторанной индустрии страны» вручен ресторатору Аркадию Новикову.

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области было отмечено в спецноминации «За гастрономическое развитие региона».

Лучшим кондитером России эксперты второй год подряд признали Алексея Гребенщикова из петербургского ресторана Bourgeois Bohemians (BoBo).

Победу в спецноминации «Выбор СМИ» забрал проект Frantsuza Bistrot (Санкт-Петербург).

Лучшим баром России признан бар More (Казань).

Издание «Деловой квартал» | DK.RU выступает информационным партнером премии WHERETOEAT Russia.

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