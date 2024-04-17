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Прибыль Банка Уралсиб по МСФО за 2023 год составила 8,2 млрд руб.

Прибыль Банка Уралсиб по МСФО за 2023 год составила 8,2 млрд руб.
Иллюстрация: Банк Уралсиб

Активы банка по итогам 2023 г. составили 678,2 млрд руб., капитал банка — 116,6 млрд руб. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

#НОВОСТИ

Банк Уралсиб отчитался по международным стандартам  финансовой отчетности (МФСО) за 2023 г., прибыль за этот период выросла до 8,2 млрд руб. 

В 2023 г. Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2023 г. кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня ВВВ+ (RU), рейтинговое агентство НКР — до уровня A.ru, рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-, с «позитивным» прогнозом. 

 Справка:

 
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 апреля 2024 года насчитывает 217 точек продаж, 1337 банкоматов и 277 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 erid: LjN8Jt1tB

Автор: Евгений Ячменев
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