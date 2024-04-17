Прибыль Банка Уралсиб по МСФО за 2023 год составила 8,2 млрд руб.
Активы банка по итогам 2023 г. составили 678,2 млрд руб., капитал банка — 116,6 млрд руб. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.
Банк Уралсиб отчитался по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) за 2023 г., прибыль за этот период выросла до 8,2 млрд руб.
В 2023 г. Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2023 г. кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня ВВВ+ (RU), рейтинговое агентство НКР — до уровня A.ru, рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-, с «позитивным» прогнозом.
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г. https://www.uralsib.ru/ ОГРН 1020280000190 erid: LjN8Jt1tB