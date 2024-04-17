«У меня нет недвижимости, самолетов, яхт». Главное из интервью Павла Дурова

Дуров рассказал, что Telegram на 100% принадлежит лично ему, он никогда не хотел привлекать инвесторов, потому что дорожит свободой. Также он не доверяет платформам, которые разработаны в США.

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту, бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, пишет РБК. Само интервью состоялось в феврале 2024 г., а видеозапись беседы была опубликована 17 апреля. DK.RU публикует главные заявления Павла Дурова:

Создание и продажа «ВКонтакте»

Павел Дуров рассказал, что родился в СССР. Когда ему было четыре года, семья переехала в Италию, где он пошел в школу и «в результате стал своего рода европейцем». После распада СССР семья переехала в Россию, здесь Дуров получил высшее образование и основал социальную сеть «ВКонтакте». В конце 2013 г. он ее продал и уехал из страны.

В 2011–2012 гг. власти в России требовали от Дурова предоставить личные данные оппозиционеров, которые координировали протесты в России с помощью социальной сети.

В 2013 г. запрос повторился, но касался уже протестов на Украине. Дуров отказался предоставить информацию, после чего к нему приходили с обыском силовики. По словам Дурова, ему предложили два варианта: либо подчиниться требованиям российского руководства, либо продать долю во «ВКонтакте», уйти с поста генерального директора и покинуть страну.

Я был большим сторонником таких ценностей, как свободный рынок, свобода слова, свобода собраний… Решение продать «ВКонтакте» было болезненным, но я понял, что предпочитаю быть свободным, — отметил Дуров.

Создание Telegram

Идея создать Telegram появилась как раз после претензии российских властей и давления со стороны правоохранительных органов. Дуров говорит, что в то время «понял, что не существует безопасных средств коммуникации». В итоге брат Павла Дурова создал открытый код, стандарт шифрования, который они используют до сих пор.

Сейчас Telegram базируется в Дубае, хотя команда мессенджера рассматривала несколько других городов: Берлин, Лондон, Сингапур, Сан-Франциско, однако везде были бюрократические сложности.

В Германии были сложности с наймом программистов из других стран, а в США компания привлекала «чрезмерное внимание» ФБР. В частности сотрудники спецслужбы задавали Дурову вопросы в аэропорту, а однажды агенты ФБР пришли к нему домой.

Это было очень неожиданно. Я подумал, здесь нам уделяют очень много внимания… Я понимаю, что они делали свою работу, но США оказались не лучшей средой для того, чтобы развивать Telegram. Мы хотели сосредоточиться на том, что мы делаем, а не на отношениях с правительством такого рода, — сказал он.

Среди преимуществ Дубая он назвал легкость ведения бизнеса, эффективное налогообложение, отличную инфраструктуру:

Важно, что это нейтральная страна, которая хочет дружить со всеми. Геополитически она не связана ни с одной из крупных сверхдержав… Telegram хочет оставаться нейтральной платформой, доступной для людей с разными взглядами.

Сейчас у площадки более 900 млн пользователей, до конца года их число возрастет до 1 миллиарда.

Компания, по словам ее основателя, не тратит денег на маркетинг, продвижение и рекламу. В команде Telegram работает 30 инженеров, нет HR-департамента и других подразделений:

Я по-прежнему разрабатываю большинство функций, работаю напрямую с каждым инженером, дизайнером, которые внедряют эти функции. Я единственный продакт-менеджер, потому что считаю, что именно так могу способствовать развитию.

Telegram на 100% принадлежит единолично Павлу Дурову. Он не хочет привлекать инвесторов, чтобы сохранить независимость:

Кроме того, для меня [этот проект] никогда не был про деньги.. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт. Это не мой образ жизни. Как только вы начнете покупать вещи, это привяжет вас к физическому местоположению… Вторая причина — я хочу оставаться сосредоточенным на Telegram, но я знаю, что, если куплю дом, самолет или что-то в этом роде, буду тратить время, пытаясь сделать их красивыми.

Про Илона Маска и Марка Цукерберга

Павел Дуров заявил, что положительно оценивает покупку Twitter (Х) Илоном Маском, поскольку соцсеть «становится все большим сторонником свободы слова» и это способствует развитию индустрии социальных сетей.

Также Дуров рассказал, что 10 лет назад встречался с Марком Цукербергом. Оба интересовались друг у друга, есть ли у них планы международной экспансии. И Дуров, и Цукерберг тогда сказали, что таких планов нет, однако оба после этого начали активное международное развитие своих соцсетей.

Про путешествия, свободу слова и цензуру

Павел Дуров и его сотрудники осторожны при выборе мест для путешествий. Они не ездят в Китай или Россию, также они не посещают США.

Павел Дуров заявил, что большинство проблем и запретов исходит не от правительств стран, а от Apple и Google, потому что эти платформы могут подвергать цензуре всю информацию:

Вы все равно будете пользоваться смартфонами iPhone или Android. И теперь, после того, что я испытал в США, у меня очень ограниченное с точки зрения безопасности доверие к платформам, разработанным в США, — сказал Павел Дуров.

Ранее DK.RU рассказывал, что в марте 2024 г. Telegram выпустил облигации на сумму $330 млн, чтобы гарантировать дальнейшее развитие ускоренными темпами.

В интервью Financial Times Павел Дуров рассказывал, что инвесторы готовы предложить $30 млрд за Telegram, однако основатель исключил возможность его продажи. Дуров добавил, что рассматривает возможность проведения IPO.