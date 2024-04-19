Импортозамещение в чистом виде: на Урале запустят производство самоклеящихся материалов

Снабжать ими местных производителей будут группа компаний Artmark и «ССЛ-Контур». Сейчас они переезжают на новую площадку. Само производство заработает через два-три месяца.

В Екатеринбурге в ПРО-БИЗНЕС-ПАРКе готовится к запуску производство самоклеящейся продукции. Свои усилия на новой площадке объединят группа компаний Artmark и «ССЛ-Контур». В начале недели строители в праздничной обстановке передали производственно-складской комплекс новым хозяевам. Поздравить виновников торжества приехали представители региональной власти и соседи по индустриальному парку.

DK.RU тоже побывал на мероприятии и выяснил, чем этот проект примечателен для региона.

Artmark занимается производством и поставками самоклеящихся материалов с 1991 г. Помимо уральской столицы, сейчас подразделения группы находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге компания осуществляет свою деятельность уже 15 лет, но все это время базировалась на арендованных площадях. Сейчас наконец-то переезжает в собственное современное здание.

Новую площадку руководитель Екатеринбургского филиала «Артмарк Северо-Запад» Екатерина Федорова стала подбирать еще в 2019 г. Рассмотрев несколько альтернативных вариантов, остановилась на ПРО-БИЗНЕС-ПАРКе. В 2021 г. компания официально получила статус резидента. Осенью 2022 г. в фундамент будущего здания залили первый куб бетона.

Объект построили за 15 месяцев. Площадь его производственной части составляет 3,3 тыс. кв. м. Офисная площадь — 1,4 тыс. кв. м — поделена на две зоны с отдельными входами: одну непосредственно займет Artmark, другую — компания ССЛ-Контур, которая будет печатать этикетки для конечных заказчиков, производителей пищевой и непищевой продукции.

На церемонию передачи производственно-складского комплекса приехал основатель компании Artmark Ильгар Мамедов. Он остался доволен новым объектом и поблагодарил всех причастных к строительству. Гендиректор Индустриального парка ПРО-БИЗНЕС-ПАРК Денис Ремезов также поблагодарил компанию за сотрудничество и отметил, что этот объект стал для управляющей компании флагманским:

В отличие от особых экономических зон, у нас нет жестких требований к резидентам по объему инвестиций. Но уже на этапе знакомства с компанией мы проводим отбор — оцениваем ее профессиональный опыт и то, как она видит свои перспективы по дальнейшему развитию бизнеса в регионе. Так мы стараемся поддерживать высокий уровень и растем вместе с нашими резидентами, обеспечивая им комфортные условия работы. А компании, которые базируются у нас, имеют возможность выстраивать кооперационные цепочки с сильнейшими представителями рынка.

Кульминацией мероприятия стало перерезание ленточки. Обычную красную атласную ленту решили заменить на концептуальную — сделанную из продукции резидента. Торжественный момент сопровождался залпами цветного дыма, которые дополнили атмосферу праздника.

Затем всех пригласили на экскурсию по новому объекту. Он получился одним из самых красивых в парке — в этом можно убедиться, проезжая мимо него по Полевскому тракту. Фасад здания выполнен из композитных панелей с витражным остеклением, также предусмотрена индивидуальная подсветка здания. Дизайн офисного пространства разработан с учетом пожеланий региональных руководителей Artmark и «ССЛ-Контур» — оригинальный внешний вид интерьеру придают реечные потолки и широкоформатная плитка.

Производственно-складской комплекс оснащен всем необходимым для безопасной работы: системами видеонаблюдения, противопожарной защиты, кондиционирования, приточно-вытяжной вентиляцией. На крыше комплекса есть собственная котельная — необычное решение позволило сэкономить полезное пространство.

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Развитие нового производства имеет важное значение для Свердловской области, где работают производители продуктов питания и напитков, косметики и бытовой химии, фармацевтических и промышленных товаров — всем нужны упаковочные материалы, которые позволят промаркировать продукцию и подчеркнуть ее индивидуальность. Как ранее отметил в своем телеграм-канале замгубернатора Дмитрий Ионин, новое производство рулонных самоклеящихся материалов — пример импортозамещения в чистом виде, которое займет около 30% рынка вместо ушедших финских компаний.

Руководитель Екатеринбургского филиала «Артмарк Северо-Запад» Екатерина Федорова рассказала, что с «ССЛ-Контур» ее компания сотрудничает много лет — открытие совместного производства позволит им снизить логистические издержки и быстрее выполнять заказы клиентов:

Всем, кто принимал участие в проектировании и строительстве здания, я благодарна за терпение и труд. В конечном счете результат оказался выше наших ожиданий. Сейчас находимся в стадии переезда: перевозим оборудование со старых площадок, закупаем новое. Думаю, что производство мы сможем запустить в ближайшие два-три месяца. В планах — повышать уровень автоматизации и качество продукции.

Директор Екатеринбургского филиала «ССЛ-Контур» Александр Кожев выразил надежду на то, что новый производственно-складской комплекс прослужит многие годы:

Сейчас главная задача — перевезти существующие мощности и организоваться на новой площадке без потери удовлетворенности клиентов. О дальнейших планах пока говорить сложно — время покажет, как мы будем расти, развиваться, и будем ли мы открывать какие-то новые бизнесы.

Также для гостей и виновников торжества провели экскурсию по первой очереди индустриального парка. Гендиректор ПРО-БИЗНЕС-ПАРКа Денис Ремезов и коммерческий директор Алексей Фалько показали гостям, с кем будет соседствовать новое предприятие.

Рядом расположен так называемый «косметический кластер» — он представлен импортером профессиональной косметики Keratin Prof, компанией «Estel» и ее дилером «АNIMA Холдинг». Здесь же работают производитель зуботехнического оборудования «Аверон», производитель труб «Поликор», НПФ «АТИ», которая делает пульты управления для комбайнов. Кооперацию между собой наладили «Маэстро кухни» и «Первая фабрика фасадов», которая поставляет им свою продукцию.

Резиденты парка постоянно общаются между собой, находят точки соприкосновения. Возможно, кто-то из них в перспективе станет клиентом нового соседа. Разговор о возможном сотрудничестве, в частности, зашел и с представителями Свердловского инструментального завода — в этом году предприятие приступает к строительству нового производственного корпуса в ПРО-БИЗНЕС-ПАРКе площадью 13,5 тыс. кв. м, а в следующем году планирует перевозить сюда оборудование и сотрудников со своей площадки на ул. Фрунзе.

Слова напутствия от министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина руководителям предприятия передал начальник отдела химической, легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Александр Воронин:

В прошлом году в регионе было открыто более 50 промышленных площадок. Этот год начался с таких событий, как нынешнее. Для нас новое производство — хороший плюс для экономики региона и логичное завершение химического кластера. Хочу пожелать Artmark успешной работы, экономического роста, новых побед и свершений. А ПРО-БИЗНЕС-ПАРКу — завершить все проекты, которые вы запланировали, и развиваться дальше.

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