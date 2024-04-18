ПСБ и Соцфонд России заключили соглашение о сотрудничестве по проектам финпросвещения

ПСБ и Социальный фонд России заключили соглашение о реализации совместных программ и мероприятий, направленных на развитие финансовой культуры граждан страны.

Стороны соглашения договорились проводить совместную разъяснительную работу по повышению финансовой грамотности среди россиян и обмениваться опытом по направлениям деятельности двух организаций. Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель СФР Сергей Чирков.

Петр Фрадков рассказал, что банк много лет реализует комплексную программу развития финансовой и инвестиционной культуры граждан. Он отметил, что ПСБ в сотрудничестве с Социальным фондом планирует масштабировать имеющийся опыт и реализовать задачу подготовки кадров в сфере финансового просвещения для работы с гражданами старшего поколения, а также с социально незащищенными группами населения, которые наиболее уязвимы в вопросах финансовой безопасности.

Разработанные банком обучающие программы нацелены на формирование правильных моделей финансового поведения людей — наши специалисты используют обширный обучающий инструментарий для различных социальных категорий с учетом их профессиональных и возрастных особенностей. В условиях стремительного развития технологий необходимы специальные программы финансовой грамотности, которые снизят риски этих людей, усилят их защиту от финансовых мошенников и помогут людям старшего возраста безопасно и эффективно управлять своими сбережениями, — подчеркнул Петр Фрадков.

Социальный фонд сотрудничает с ПСБ по разным направлениям. Отделения банка принимают заявления семей о распоряжении материнским капиталом на ипотеку. При оформлении выплат участникам СВО клиентские службы фонда подтверждают статус ветерана боевых действий по электронным удостоверениям, выданным ПСБ. Жители новых субъектов получают безналичные выплаты Социального фонда на карты ПСБ, поскольку он является единственной кредитной организацией, работающей на территории Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей.

Соглашение о сотрудничестве между Социальным фондом и ПСБ открывает дополнительные возможности для реализации новых социальных проектов. Достигнутые сегодня договоренности позволят улучшить доступ к финансовым услугам для многих российских граждан. У фонда накоплен значительный опыт по информационной работе с людьми разных возрастов, начиная со школьников и заканчивая старшим поколением. Мы рады участию ПСБ в этой инициативе, — отметил Сергей Чирков.

Реклама. ПАО Промсвязьбанк. https://www.psbank.ru/ erid: LjN8JyGCx