Крупная сеть бытовой техники закрывает магазины в России и ликвидирует бизнес

Эксперты говорят, что после ухода крупных производителей электроники из России далеко не все сети смогли наладить собственную дистрибуцию или заключить выгодные партнерства с поставщиками.

Региональная сеть «Корпорация "Центр"» ликвидирует собственный бизнес. Как пишет «Коммерсант», закрытие бизнеса происходит на фоне падения прибыли. По словам источников, представители сети начали предлагают другим участникам рынка выкупить арендные места под размещение собственных магазинов:

Компания заключала договоры аренды на несколько лет вперед и из-за решения закрыть бизнес предлагает крупным ритейлерам электроники выкупить оставшийся срок аренды. В числе заинтересованных «РБТ-Электроника» и «М.Видео-Эльдорадо».

На сайте «Корпорации "Центр"» сказано, что магазины компании находятся более чем в 90 городах РФ, среди них Москва, Ижевск, Санкт-Петербург, Челябинск и др.

Собеседник издания говорит, что «Центр» начал нести убытки после смерти основателя компании Сергея Ощепкова в 2018 г. В том же году число магазинов сократилось с 200 до 70, часть торговых точек выкупила челябинская сеть «РБТ-Электроника».

За 2022 г. выручка компании «Корпорация "Центр"» сократилась почти вдвое, до 2,9 млрд руб., чистая прибыль упала втрое, до 3,6 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Данных за 2023 г. нет.

Представитель ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (входят Samsung, DNS, Huawei и др.) Антон Гуськов говорит, что тенденция ухода торговых сетей с рынка электроники «наблюдается не первый год и касается не только региональных, но и федеральных сетей»:

После ухода крупных производителей электроники из России далеко не все сети смогли наладить собственную дистрибуцию или заключить выгодные партнерства с поставщиками. Нестабильность курса валют также сильно сказалась на выручке компаний, поэтому федеральные сети электроники потихоньку вытесняют региональные, которым все сложнее конкурировать.

Ранее DK.RU рассказывал, что в начале 2024 г. монобрендовые магазины южнокорейской LG и японской Sony начали закрывать все магазины «из-за остановки поставок». Помимо азиатских компаний, монобрендовые магазины начал закрывать немецкий Bosch.

Вместе с тем на место ушедших брендов претендуют китайские игроки: Haier, Candy, Hisense и Grundig планировали в 2024 г. открыть в России более 120 монобрендовых магазинов.