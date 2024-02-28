Распродажи? Магазины LG, Bosch и Sony закрываются по всей России

Магазины долго терпели, боясь навлечь на себя большие штрафы от торговых центров. На месте магазина LG в Москве уже открылся магазин товаров для дома.

Монобрендовые магазины южнокорейской LG и японской Sony закрылись в ТЦ «Афимолл Сити», рассказал Коммерсантъ. LG сообщила, что закрылись все магазины бренда «из-за остановки поставок». Крупные ритейлеры объясняют, что закрываться магазины начали только сейчас, поскольку у многих были заключены долгосрочные договоры аренды, при расторжении которых пришлось бы сразу перечислить все платежи:

Также компаниям в таких случаях зачастую выписывают штраф. Арендатор должен предупредить о прекращении аренды за полгода, поэтому розничным партнерам ушедших вендоров проще было "досидеть" до конца контракта, хотя официальные поставки встали.

Помимо азиатских компаний, монобрендовые магазины начал закрывать немецкий Bosch. По данным сайта LG, в Москве у компании было четыре магазина. На месте магазинов ушедших компаний уже открываются точки продаж поставщиков из Турции и Китая. В Москве вместо южнокорейского вендора анонсировано открытие в марте магазина Grundig. Еще три розничных точки Sony в Москве проработают до лета, чтобы распродать остатки: «Раньше Sony Centre был в каждом городе-миллионнике в РФ, однако из-за санкций они все закрываются». На месте магазина LG в Москве уже открылся магазин товаров для дома Redecoro.

В основном закрываются магазины бытовой техники, так как они более убыточны. Но таким игрокам, как Samsung, все еще выгодно продаваться через монобрендовые магазины, поскольку в них в основном представлены смартфоны и планшеты.

Доводы подтверждают данные Focus Technologies. В Москве за январь 2024 г. было отмечено на 2% больше покупателей в категории «электроника и бытовая техника», чем за аналогичный период 2023 г. Средний чек вырос на 9%, а товарооборот — на 12%. Такие бренды как Haier, Candy, Hisense и Grundig планировали в 2024 г. открыть в России в целом более 120 монобрендовых магазинов.