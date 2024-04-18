Интерес столичных компаний к IT-специалистам со Среднего Урала вырос в два раза

В пандемию, когда получил распространение формат удаленной работы, компании из Москвы и Санкт-Петербурга стали активнее приглашать талантливых специалистов из регионов. Сейчас тренд снова актуален.

В Москве и Санкт-Петербурге растет спрос на IT-специалистов из Свердловской области. К такому выводу пришли платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и маркетплейс локальных брендов Flowwow, которые провели совместное исследование о востребованности специалистов со Среднего Урала.

В первом квартале 2024 г. IT-специалисты из Екатеринбурга в два раза чаще получали приглашения на собеседования по вакансиям в Москве, чем в первом квартале 2022 г. В среднем востребованность кадров из региона в столице последние годы растет на 9,66% от квартала к кварталу.

Что касается Санкт-Петербурга, здесь в первом квартале текущего года IT-специалистов из Екатеринбурга приглашали на собеседования в 1,58 раза чаще, чем в первом квартале 2022 г. Спрос на IT-специалистов из нашего региона Санкт-Петербурга растет ежеквартально на 6,94% в течение последних двух лет.

Как отметила руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова, устойчивый тренд на поиск сотрудников столичными компаниями в регионах появился еще в 2020 г.:

Это произошло на фоне массового распространения удаленного формата работы, причем это касалось почти всех «офисных» профессий. Спустя четыре года мы вновь видим рост интереса к привлечению IT-талантов из регионов. Это связано с общим восстановлением спроса на IT-специалистов и ускоренным развитием IT-проектов по импортозамещению.

Технический директор маркетплейса Flowwow Дмитрий Шестернин сообщил, что формат удаленной работы поддерживают многие IT-компании:

Это позволяет работодателям нанимать специалистов с высокой квалификацией вне зависимости от их местоположения. Например, мы не акцентируем внимание на то, где территориально находится кандидат, но за последние два года отчетливо видим тенденцию появления все большего количества квалифицированных кадров из регионов.

Ранее DK.RU писал, что средняя зарплата IT-специалистов в России за второе полугодие прошлого г. сократилась на 15%, до 141 тыс. руб. в месяц. Сильнее всего средняя зарплата снизилась в Москве — на 7% (до 187 тыс. руб.), и в Санкт-Петербурге — на 14% (до 150 тыс. руб.). Тогда эксперты отмечали, что падение зарплат присутствует в тех вакансиях, на которые претендуют соискатели без опыта, например, меньшую зарплату стали предлагать продуктовым аналитикам.

Читайте также на DK.RU:

Молодежь так и будет стремиться в Москву, а региональные центры зачахнут. Кроме некоторых

«Всего 20% сотрудников увлечены работой, 42% работают «на минималках». Как это исправить?