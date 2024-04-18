На Урале снимают кино про известных и малоизвестных рестораторов

Проект должен показать, как устроен гастробизнес Екатеринбурга изнутри, какие этапы компания проходит, чтобы открыть очередное заведение, и с какими сложностями сталкивается.

В уральской столице снимают документальный фильм о закулисье гастрономического бизнеса. С его помощью создатели рассчитывают показать, как устроен ресторанный бизнес изнутри: от выбора концепции, подбора команды и разработки меню до сложностей, с которыми сталкиваются действующие рестораторы.

Проектом занимается екатеринбургский режиссер Иван Пшенин при поддержке продюсерского центра «ЛАД» Евгения Горенбурга. Предполагается, что премьерные показы фильма пройдут в августе 2024 г., в преддверии Дня города, в онлайн- и офлайн-кинотеатрах, пишет портал «Моменты».

В съемках участвуют как опытные игроки уральского рынка, так и новички. На экранах можно будет увидеть Олега Флеганова (Resta Management), Валентина Кузякина (Engels, «Сойка»), Анну Манерову (Castorka), Игоря Ташкинова («Хитровка», «Жадина-говядина»), Кирилла Шлаена («Шави Ломи», Double Grill bar), Михаила Аракелова («Привет, Ливан!»), Евгению Левандовскую («Легенды юга», «Пряности»), Марию Швецову (E-story), Ольгу Рычкову («Корова»), Андрея Максимова («Морская, 10», «Креветки и бургеры») и других.

Ранее DK.RU писал, что четыре заведения из Екатеринбурга попали в топ-100 ресторанов России.

40 место занял ресторан средиземноморской кухни Culta Виктора и Ульяны Новиковых,

Виктора и Ульяны Новиковых, 49-я строчка рейтинга досталась Kitchen — панорамному ресторану Николы Павловича,

— панорамному ресторану Николы Павловича, 68-ю позицию занял проект Валентина Кузякина «Гастроли» ,

, 98 место досталось гастро-бистро Виктора и Ульяны Новиковых «Горожане».

Всего в лонг-лист главной гастрономической премии страны WHERETOEAT Russia вошло 639 заведений из 74 городов и других населенных пунктов России.

Читайте также на DK.RU: «Я бы опасался ресторанов, которые не повысят цены». Что ждет общепит в 2024 году