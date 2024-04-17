В топ-100 ресторанов России попали четыре заведения из Екатеринбурга

В Москве состоялась торжественная церемония вручения наград Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT Russia 2024.

В лонг-лист главной гастрономической премии страны WHERETOEAT Russia вошло 639 гастрономических заведений из 74 городов и других населенных пунктов России. Екатеринбург представляли 30 ресторанов, в топ-100 лучших попали четыре заведения.

Ресторан средиземноморской кухни Culta эксперты поставили на 40-е место. Проект Виктора и Ульяны Новиковых открылся осенью 2022 г. в ЖК Forum City и с первой же попытки возглавил рейтинг WHERETOEAT Ural 2023.

49-я строчка рейтинга досталась Kitchen — панорамному ресторану Николы Павловича в стиле «лофт» на крыше бизнес-центра Clever Park, флагману аутентичной уральской кухни.

68-ю позицию занял проект Валентина Кузякина «Гастроли», одно из самых титулованных заведений Екатеринбурга. Дважды (в 2020 г. и в 2021 г.) «Гастроли» признавались лучшим рестораном Урала по версии WHERETOEAT. Концепция заведения — сomfort food (комфортная еда на каждый день).

Гастро-бистро «Горожане» (Виктора и Ульяны Новиковых) расположилось в историческом центре города и на 98-м месте ежегодного рейтинга. Здесь подают блюда европейской авторской кухни.

В топ-200 премии попали еще пять заведений из Екатеринбурга: «Гады, крабы и вино», MOMO pan asian kitchen, «Большой грузинский», «Зверобой» и Forest.

Напомним, что в 2023 г. в топ-100 лучших ресторанов России по версии WHERETOEAT входили Kitchen, Momo и «Горожане».

Рейтинг лучших ресторанов России впервые возглавили сразу два ресторана — Bourgeois Bohemians (Санкт-Петербург) и Savva (Москва). Как ранее сообщал DK.RU, в топ-10 вошли проекты из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.

В Екатеринбурге уже пять лет проводится вручение наград ресторанной премии WHERETOEAT Ural. В октябре 2023 г. состоялась V церемония, где был объявлен рейтинг 50 лучших гастрономических заведений Урала.

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