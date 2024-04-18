Объединение началось. Розничные клиенты Росбанка перейдут в банк «Тинькофф» уже в 2024 г.

Источники говорят, что объединение группы начнется с розничного бизнеса. Директор по розничному бизнесу, член правления Росбанка Вячеслав Дусалеев покинет свой пост в мае этого года.

Розничный бизнес Росбанка будет передан Тинькофф Банку в 2024 г., пишет Frank Media. Это значит, что розничные клиенты Росбанка будут переведены на обслуживание в «Тинькофф».

Решение может быть принято «достаточно оперативно», говорят собеседники издания и уточняют, что бизнес будет передан до конца 2024 г. года с частью капитала Росбанка.

Розничный бизнес «Тинькофф» больше и эффективнее за счет отсутствия сети, и у объединенного холдинга нет нужды держать два отдельно работающих подразделения, — говорят они.

Издание пишет, что активная клиентская база розничного бизнеса Росбанка по итогам 2023 г. достигла 1,8 млн человек, розничный кредитный портфель Росбанка в 2023 г. составил 779 трлн руб.

При этом директор по розничному бизнесу, член правления Росбанка Вячеслав Дусалеев покинет свой пост уже в мае 2024 г. на фоне анонсированной интеграции банка в группу «Тинькофф», пишет РБК. Источники издания на рынке также подтверждают, что Росбанк лишится собственной розницы — это направление поглотит Тинькофф Банк, а в контуре Росбанка останется только корпоративный бизнес.

Напомним, что в марте этого года группа «Тинькофф» предложила объединить бизнес с Росбанком, сообщал DK.RU. Обе кредитные организации принадлежат «Интерросу» миллиардера Владимира Потанина.

Предложение по интеграции Тинькофф и Росбанк представляется перспективным, — отмечал Потанин.

Изначально сообщалось, что при интеграции оба банка сохранят свои лицензии и бренды. При этом процесс объединения возглавила команда Тинькофф Банка. Также они обозначили, что планируют закрыть те направления бизнеса Росбанка, где рентабельность капитала (ROE) ниже 30%.

Добавим, что общая рентабельность Росбанка по итогам 2023 г. составила 13% — это более чем вдвое ниже, чем по группе «Тинькофф» (33,5%), следует из отчетностей кредитных организаций по МСФО.