«Тинькофф» объявил о планах объединиться с Росбанком. Потанин не против

С инициативой объединить две банковские структуры выступили в «Тинькофф». Потанин считает идею перспективной и полагает, что универсальная банковская группа войдет в топ-5 участников рынка.

Совет директоров «ТКС холдинга» предложит своему акционеру «Интерросу» рассмотреть интеграцию Росбанка и группы «Тинькофф», говорится в сообщении «Тинькофф». Основным акционером обоих банков является Владимир Потанин.

Как пишут «Ведомости», после объединения группа войдет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения, в топ-4 игроков по размеру кредитного портфеля и топ-5 участников рынка по общему капиталу банковской группы:

Это позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость Тинькофф — говорится в сообщении.

Глава «Тинькофф Банка» Станислав Близнюк заявил, что в случае совершения сделки оба банка сохранят и свои бренды, и свои лицензии. «Будем из совместной интеграции выискивать максимальную синергию», сказал он.

В качестве основного источника финансирования сделки «ТКС холдинг» планирует использовать допэмиссию своих акций:

Размер допэмиссии будет включать количество акций, необходимых для приобретения Росбанка, а также резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами.

Выкупу могут подвергнуться до 19 млн акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала группы «Тинькофф».

Владимир Потанин, крупнейший акционер Росбанка и «ТКС Холдинга», контролирующего банк Тинькофф, заявил, что считает идею объединения перспективной:

Предложение по интеграции Тинькофф и Росбанк представляется перспективным. Его результатом может стать создание универсальной банковской группы, способной обеспечить клиентам как Росбанка, так и банка Тинькофф доступ к уникальному набору финансовых услуг. Мы изучаем это предложение и в ближайшее время примем решение, — заявил он.

На фоне сообщений о возможном объединении стоимость акций Росбанка на торгах 14 марта подскочила на 22,1%. Максимально за день котировки росли до 129,4 руб.

Напомним, что «Интеррос» Владимира Потанина владеет 35,1% «ТКС холдинга». Структуре принадлежат банк, брокер, страховая компания, оператор сотовой связи «Тинькофф мобайл» и др. Как рассказывал DK.RU, в 2022 г. «Интеррос» Владимира Потанина выкупил 35% банка «Тинькофф» у фонда TCS Group Олега Тинькова (Олег Тиньков признан иноагентом в РФ).

Также в 2022 г. «Интеррос» приобрел Росбанк у французской группы Societe Generale, которая решила уйти с российского рынка из-за геополитической нестабильности, сообщал DK.RU. Сумма сделки оценивалась в 40-60 млрд руб.

Эксперты уже тогда говорили о возможной синергии «Тинькофф» и Росбанка.