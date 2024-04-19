Сотрудники ФСБ задержали бывшего председателя свердловского отделения «Движения первых»

Экс-глава молодежной организации подозревается в хищении средств, выделенных государством на патриотическое воспитание, в особо крупных размерах.

Наталью Ермаченко, бывшего председателя свердловского отделения «Движения первых» задержали сотрудники ФСБ. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, а точнее в хищении средств, выделенных из федерального и областного бюджетов на патриотическое воспитание в рамках нацпроекта «Образование». Сумма может составить до 9 млн руб. В ФСБ и в «Движении первых» от комментариев отказались. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

Проект создания РДДМ «Движение первых» был внесен в Госдуму 19 мая 2022 г., в день 100-летия пионерии, и принят 6 июля. Согласно пояснительной записке документа, целью движения является содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, а также подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей».

«Движение» позволит обеспечить мягкий переход из детской инициативной деятельности в молодежную — ребята смогут продолжать работу над своими проектами после выпуска из школы на базе колледжа или вуза»,— рассказывала Наталья Ермаченко на торжественной церемонии открытия отделений. В Свердловской области к концу 2023 г. было основано 1,1 тыс. первичных отделений «Движения первых».

Известно, что в 2011 г. Наталья Ермаченко с отличием окончила Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) по специальности «Педагогика и психология», работала в вузе в должности начальника отдела психолого-педагогического сопровождения студентов. В 2017 г. заняла должность заведующей отделом организационно-методического сопровождения социально-педагогических проектов во дворце молодежи в Екатеринбурге. В «Движении первых» Наталья Ермаченко работала до марта. Неофициально ее коллеги говорят, что она «производила впечатление человека, очень увлеченного своим делом».

Свердловская область в рамках нацпроекта «Образование» реализует региональный проект «Патриотическое воспитание». В нем среди учащихся школ и колледжей проводятся мероприятия патриотической направленности.

В частности средства были потрачены на открытие «Парты Героя» в школе №3 в Ирбите, организацию и проведение областного патриотического форума «Урал — опорный край державы», закупку 275 комплектов государственных символов и другое.В «Движении первых» и пресс-службе УФСБ по Свердловской области комментировать задержание Натальи Ермаченко отказались.

Как сообщает JustMedia, ее обвиняют в хищении 4,271 млн руб., выделенных на патриотическое воспитание в рамках нацпроекта «Образование». По данным издания, на которое ссылается агентство, Ермаченко совершала хищения, пользуясь доверием свердловского филиала «Российского детского фонда» и коллег по «Движению первых».

Напомним, что Свердловская область вошла в число 30 пилотных регионов, где учащихся в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» будут обучать управлению беспилотниками.

Образовательные учреждения в 2024 г. получат необходимое оборудование для организации обучения разработке, производству и эксплуатации БпЛА. От региона в программе примут участие техникум «Рифей» и школы Екатеринбурга, а также школы Березовского, Дегтярска, Ирбитского района и других.

«Благодаря программе регионы не только получат оборудование, но и смогут повысить квалификацию педагогов, получить необходимые методики», — подчеркнул полпред Владимир Якушев.

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