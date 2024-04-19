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ДИВС стал обладателем премии СБК в номинации «Спортивный объект года»

ДИВС стал обладателем премии СБК в номинации «Спортивный объект года»
Иллюстрация: Страница ДИВСа во ВКонтакте

СБК — престижная российская премия в сфере спортивного бизнеса. До этого в 2021 г. подобную награду федерального уровня получила Академия единоборств РМК.

#СПОРТ#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

Дворец игровых видов спорта Екатеринбурга (ДИВС) получил премию СБК (бывшая Sport Business Awards) как лучшее спортивное сооружение России в 2023 г. Награждение прошло 17 апреля в Москве. Это был уже VII чемпионат по спортивному бизнесу.

ДИВС стал обладателем премии СБК в номинации «Спортивный объект года» 1

Премия СБК объединяет на одной площадке профессионалов строительства, управления, технологий и инноваций в сфере спортивного бизнеса. Она вручается лучшим проектам, спортивным сооружениям и менеджерам по итогам предыдущего года.

В 2023 г. было установлено несколько рекордов премии — 700 заявок со всей России и 300 финалистов.

Победитель получает традиционный приз — уникальный Золотой глобус авторской работы. Лауреатов определяет независимый экспертный совет, состоящий из признанных и авторитетных лидеров спортивной индустрии и успешных руководителей.

Напомним, в 2021 г. эту же престижную премию получила екатеринбургская Академия единоборств РМК в номинации «Площадка года». Критериями отбора были вместимость до 3 тыс. зрителей, комфорт, сервис, тренировочный трафик и уникальность системы развития. Из 24 номинаций профессиональной премии в области спортивного бизнеса Sport Business Awards именно в этой был самый длинный шорт-лист участников. Оценки выставляли члены жюри — специалисты и топ-менеджеры спортивного бизнеса — всего 80 человек. Защиты проектов проходили в течение нескольких дней в онлайн-формате. 

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Автор: Татьяна Юстус
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