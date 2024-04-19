В 2025 г. в Нижнем Тагиле запустят в работу мусоросортировочный завод и полигон

Сейчас объект находится в высокой стадии готовности. Аналогов ему пока нет на Урале и в Сибири. Он позволит минимизировать объемы захораниваемых «хвостов». Также он обеспечит работой 300 человек.

Мусоросортировочный комплекс (МСК) в Нижнем Тагиле находится в высокой степени готовности. Об этом сообщает администрация города. Он представляет собой мусоросортировочный завод и полигон ТКО, который строится в рамках концессии между аминистрацией Нижнего Тагила и АО «Облкоммунэнерго».

Мощность завода — 185 тыс. тонн ТКО в год. Из отходов, которые поступят на завод, будет отбираться максимум сырья, пригодного для повторного использования — например, картон, стекло, черные и цветные металлы, пластмассы и полимеры. Это позволит уменьшить объем отходов, направляемых на полигон.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, генеральный директор компании «Экологические системы» Константин Фрумкин, генеральный директор регионального оператора по обращению с ТКО «Рифей» Артем Ткаченко прошли по всей линии МСК: от контрольно-пропускного пункта через цех сортировки до площадки складирования вторсырья и полигона, на котором будут оставаться неперерабатываемые отходы — «хвосты». Кроме того, участники встречи увидели участок компостирования со специальными камерами и оборудованные очистные сооружения.

Как рассказал генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, на площадке смонтировано все основное оборудование, идут электротехнические и пуско-наладочные работы. Продолжается монтаж внутренних инженерных систем, устройство чистовых полов и отделочные работы в административном корпусе.

В связи с принятием пакета санкций в отношении России мы столкнулись с односторонним отказом от поставок оборудования для мусоросортировочного комплекса от нескольких подрядчиков из недружественных стран. Оно было заменено на аналогичное от отечественных производителей. Это привело к сдвигу сроков сдачи объекта, но теперь мы можем говорить о том, что на МСК в максимальном объеме реализована стратегия импортозамещения, — прокомментировал Дмитрий Буданов.

«Мы с нетерпением ждем запуска этого комплекса, аналогов которому пока нет ни на Урале, ни в Сибири. С началом его эксплуатации область сразу получит прирост минимум 12% тех объемов ТКО, которые сортируются с учетом современных требований», — сказал Егор Свалов.

Глава Нижнего Тагила подчеркнул, что мусоросортировочный комплекс полностью соответствует актуальным требованиям экологического законодательства и является одним из самых технологичных и современных в России.

«Строительство и ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле — это большой шаг на пути решения экологических проблем муниципалитета. В рамках реализации национальных проектов, инициированных Президентом РФ, мы комплексно подходим к улучшению всей инфраструктуры города, в том числе и в вопросах утилизации ТКО. Уверен, что наш МСК станет образцом передового предприятия, где воплощены самые современные и эффективные экологические методики и оборудование», — рассказал Пинаев.

Ввод в эксплуатацию комплекса позволит безопасно размещать ТКО на новом полигоне и подготовить старый для дальнейшей рекультивации. Сортировка отходов позволит минимизировать объемы захораниваемых «хвостов» и дать вторую жизнь большому количеству перерабатываемых фракций. Кроме того, запуск МСК добавит городу около 300 новых рабочих мест.

Завершить пуско-наладочные работы на МСК планируется в июне. Затем будет проводиться тестирование оборудование, а далее — получение заключений государственного экологического и строительного надзора. Запуск комплекса в эксплуатацию состоится в конце 2024 — начале 2025 г.

Напомним, под Екатеринбургом тоже планируется строительство мусоросортировочного комплекса. Он, возможно, появится в Верхней Пышме, его возведет муниципальное предприятие «Спецавтобаза». Проект утвердило Министерство ЖКХ области, что может означать отказ властей от планов по строительству полигона в Сысерти.

Ранее в правительстве заявляли о нецелесообразности строительства полигона в Верхней Пышме из-за планов по возведению аналогичного объекта в Сысерти. Напомним, концессионное соглашение на строительство полигона «Екатеринбург-Юг» было заключено с компанией «Экологические системы», входящей в структуры энергетиков Артема Бикова и Алексея Боброва. В проект планируется вложить 12 млрд руб. Тогда сообщалось, что проект полигона «Екатеринбург-Север» исключен из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Утверждение новой программы означает: либо в Екатеринбурге и близлежащих городах будут работать два полигона, южный и северный, либо проект в Сысерти, против которого активно выступали жители, останется только проектом.

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