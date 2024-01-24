Мусорный полигон появится в Верхней Пышме. Что это значит для Сысерти?

Правительство утвердило проект нового мусорного полигона, но севернее, а не южнее Екатеринбурга. Официально о том, почему принято такое решение, не сообщается.

Мусоросортировочный полигон появится в Верхней Пышме, его возведет муниципальное предприятие «Спецавтобаза». Проект утвердило Министерство ЖКХ области, что может означать отказ властей от планов по строительству полигона в Сысерти.

Ранее в правительстве заявляли о нецелесообразности строительства полигона в Верхней Пышме из-за планов по возведению аналогичного объекта в Сысерти. Напомним, концессионное соглашение на строительство полигона «Екатеринбург-Юг» было заключено с компанией «Экологические системы», входящей в структуры энергетиков Артема Бикова и Алексея Боброва. В проект планируется сложить 12 млрд руб. Тогда сообщалось, что проект полигона «Екатеринбург-Север» исключен из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Утверждение новой программы означает, что или в Екатеринбурге и близлежащих городах будут работать два полигона, южный и северный, или что проект в Сысерти, против которого активно выступали жители, останется только проектом. Официальных комментариев по данному вопросу пока не поступало.

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Напомним, сейчас единственная площадка, принимающая мусор из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Березовского и Арамиля, — полигон «Северный», который к 2030 г. должен быть закрыт.

Напомним, накануне стало известно, что хранилище твердых радиоактивных отходов появится на Белоярском водохранилище. Как сообщал JustMedia, оно будет вмещать 9551 контейнер, разместится объект на левом берегу Белоярского водохранилища площадью 20 тыс. 269,28 кв.м — рядом с энергоблоком № 3 (всего их на станции четыре). Исследователи называют эту территорию сложной для строительства из-за специфичных элювиальных грунтов. При нарушении технологии возведения зданий на основаниях такого типа могут произойти перекосы, растрескивание ограждающих конструкций или даже их обрушения. Кроме того, строительство осложняет возможность подтопления.