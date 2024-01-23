На берегу Белоярского водоема построят хранилище твердых радиоактивных отходов

Площадь хранилища будет около 20 тыс. кв. м. На ней разместится 9 тыс. контейнеров. Чтобы сократить негативное влияние на окружающую среду, здесь будут проверять показатели почв, воздуха и воды.

Эксперты вынесли положительное заключение для строительства хранилища твердых радиоактивных отходов на Белоярской АЭС. Оно будет вмещать 9551 контейнер.

Для него выделят участок на левом берегу Белоярского водохранилища площадью 20 тыс. 269,28 кв. м — рядом с энергоблоком № 3 (всего их на станции четыре). Исследователи называют эту территорию сложной для строительства из-за специфичных элювиальных грунтов. При нарушении технологии возведения зданий на основаниях такого типа могут произойти перекосы, растрескивание ограждающих конструкций или даже их обрушения. Кроме того, строительство осложняет возможность подтопления, пишет 66.RU.

Строительство хранилища одобрили эксперты управления государственной охраны объектов культурного наследия: они выдали положительное заключение.

Эксперты отмечают, что любой инженерный объект будет влиять на окружающую природную среду.

«При реализации намечаемых работ должны быть реализованы меры по минимизации воздействий пространственной локализации и восстановлению нарушенных территорий», — указано в документе.

Для того чтобы сократить негативное влияние на природу, будут проводить мониторинг почв, воздуха и воды.

Напомним, что в Новоуральске стартовал проект по выводу из эксплуатации пункта долговременного хранения радиоактивных отходов на территории Уральского электрохимического комбината (АО «УЭХК»). Это предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Новоуральск Свердловской области. Работы выполняются в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2035 года». Об этом сообщает пресс-служба АО «УЭХК».

Напомним также, что уже несколько месяцев в Свердловской области обсуждается создание крупного индустриального парка по переработке твердых коммунальных отходов в Сысерти. С инициативой выступил «Союз отходоперерабатывающих предприятий УрФО», региональные власти проект поддержали. В дальнейшем на этой площадке также может разместиться мусоросортировочный комплекс и полигон твердых коммунальных отходов (ТКО), известный как «Екатеринбург-Юг». «Кандидаты» на организацию нового мусорного полигона — Сысертский, Белоярский и Березовский городские округа.

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