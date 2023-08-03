Полигон ТКО в Сысерти — реальная перспектива. Как власти объясняют его необходимость

Споры вокруг строительства полигона твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса в Сысертском горокруге не утихают. Жители резко против, правительство говорит, что все не так страшно.

Уже несколько месяцев в Свердловской области обсуждается создание крупного индустриального парка по переработке твердых коммунальных отходов. С инициативой выступил «Союз отходоперерабатывающих предприятий УрФО», региональные власти проект поддержали. В дальнейшем на этой площадке также может разместиться мусоросортировочный комплекс и полигон твердых коммунальных отходов (ТКО), известный как «Екатеринбург-Юг». «Кандидаты» на организацию нового мусорного полигона — Сысертский, Белоярский и Березовский городские округа. Сысерть — в приоритете.

Руководитель «Союза отходоперерабатывающих предприятий» Сергей Литвиненко пояснял ранее: возможное размещение индустриального парка именно в Сысерти продиктовано тем, что в муниципальном образовании уже организован и успешно функционирует раздельный сбор ТКО, что привлекло ряд переработчиков.

Место для парка пока не выбрано, да и проекта еще нет, но жители Сысертского горокруга уже высказываются резко против задумки властей. В июне этого года жители села Щелкун в Сысертском районе начали собирать подписи против возможного строительства.

Мы, жители села Щелкун и окрестностей, против реализации проекта по строительству крупного индустриального парка по переработке твердых коммунальных отходов, размещения мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО, известного как «Екатеринбург-Юг», в экологически чистом районе южной части Сысертского городского округа, а именно в районе сел Щелкун, Никольское, Новоипатово, Верхняя Боевка. Мы будем стоять со своей позицией до конца, пока нас не услышат, — заявлял журналистам один из жителей Щелкуна.

Высказываются против проекта и фермеры, поясняя, что поля им нужны для заготовки кормов для домашнего скота, и экс-екатеринбуржцы, переехавшие в Сысерть «поближе к природе»:

— Мы для своего места жительства выбирали экологически чистый район, потратили все свои деньги, строим большой дом для своих детей, для внуков, — пояснила свою позицию для ОТВ жительница Щелкуна Елена Павлова.

О том, чего же на самом деле ждать жителям Сысерти и так ли страшна перспектива возведения в горокруге завода, DK.RU спросил у представителей власти.

«Рекультивация необходима, чтобы предотвратить угрозу»

Министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов пояснил, чем современные полигоны отличаются от традиционных свалок и почему их строительство сегодня необходимо:

— Свалки несут в себе угрозу для окружающей среды. Они провоцируют вредное биологическое воздействие, на их территории развиваются различные болезнетворные бактерии, которые нарушают экологическую систему, препятствуют нормальной жизнедеятельности людей в местах расположения таких свалок-полигонов. Чтобы убрать эту угрозу, необходимо проводить рекультивацию.

Современные полигоны нужно рассматривать как часть реформирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Они будут конечным звеном во всей системе сбора и обработки мусора. Главная цель реформы — чтобы на полигоны для захоронения поступало минимальное количество мусора.

Перед регионом стоит задача все больше и больше выбирать из объема собираемых отходов вторичные материальные ресурсы. Это касается, к примеру, сбора полиэтилена. Кроме того, мягкая биологическая масса должна перерабатываться и идти на создание специального технологического грунта, для этого создаются участки компостирования.

В современном виде полигон — это безопасное для окружающей среды место, где захоранивают отходы. При этом их объем минимизирован благодаря сортировке и переработке. Дальнейшая рекультивация таких полигонов проходит самым простым и самым надежным с точки зрения экологии способом. Он будет и самым дешевым, в том числе за счет сокращения площадей захоронения.

В Свердловской области уже реализовано два крупных проекта по рекультивации полигонов. Закончены работы по Широкореченскому полигону, который эксплуатировался более 55 лет и выработал свой ресурс. Это 23 гектара земли, на которых захоронено порядка шести миллионов кубических метров отходов. Кроме того, досрочно реализован проект рекультивации в Арамиле, которая была завершена в 2022 г. В оборот вернулись пять гектаров земли, на которых было нейтрализовано 300 тыс. кубических метров захороненных отходов.

«Максимум отходов пойдет во вторичное использование»

О том, как проходит выбор места для будущих завода и полигона, рассказал замминистра энергетики и ЖКХ Егор Свалов:

— Для Екатеринбургской агломерации планируется создать мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тыс. тонн. На нем помимо сортировки ТКО (твердые коммунальные отходы — DK.RU) предполагается участок компостирования на 200 тыс. тонн и производство 200 тыс. тонн альтернативного топлива для цементных заводов. То есть намного больший объем отходов пойдет на вторичное использование и намного меньший — в хвосты. В целом это совершенно точно будет самый современный по уровню экологичности и эффективности комплекс в масштабах всего Урала.

Нельзя, к примеру, размещать мусоросортировочные комплексы (МСК — DK.RU) и полигоны вблизи водных и аэродромных объектов. Конечно же, также они размещаются на определенном удалении от жилья. В-третьих, необходимо было соблюсти принцип транспортной доступности. Если везти ТКО за сто с лишним километров, придется многократно увеличивать тарифы. Один участок отпал из-за того, что для проезда к нему пришлось бы построить семь мостов, пусть и небольших, но это миллиардные вложения. В итоге из 30 намеченных участков осталось четыре-пять.

Теперь предстоит получить окончательное мнение экспертов и ответы из различных органов власти, в том числе федеральных. Когда участок будет определен, начнутся проектно-изыскательские работы. Нужно будет убедиться, что там нет залежей полезных ископаемых, краснокнижных животных и редких растений, иных препятствий. Когда проект МСК будет утвержден всеми инстанциями, мы вынесем его на общественное обсуждение. В общем, процесс предстоит длительный.

«Предстоит тщательный подбор участка»

Председатель общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии, профессор Галина Пахальчак рассказала о законодательных и экологических нормах при выборе места для строительства мусоросортировочного завода и полигона.

— Выбор участка, где может быть расположен мусоросортировочный комплекс и полигон размещения твердых коммунальных отходов, проектирование самого объекта — это огромный и разноплановый комплекс исследований, которому предшествует большая подготовительная работа.

Каждый потенциальный участок должен быть детально изучен. Запросы на его соответствие для размещения объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами направляются в минприроды Свердловской области, в Нижне-Обское бассейновое водное Управление, Уралнедра и т.д. Важно, чтобы вблизи не было водных объектов, особо охраняемых природных территорий. На участке не должно быть никаких ограничений, к примеру, санитарно-защитных зон, приаэродромных территорий.

Кроме того, транспортная логистика должна быть продумана и выстроена так, чтобы не причинять дискомфорт жителям сельских территорий и городов.

Определены и стандарты расстояния от места расположения полигона и МСК до населенных пунктов. Минимальная санитарно-защитная зона для полигона ТКО составляет 500 метров, а для МСК мощностью более 40 тыс. тонн в год составляет 1 км. После рассмотрения всех этих параметров и выбора участка могут начинаться проектные работы, которые включают в себя более глубокое и детальное обследование земельного участка.

В первую очередь должно быть определено целевое использование участка в будущем. Запланированы и проведены геологические изыскания, которые подтвердят отсутствие полезных ископаемых, определят уровень, где проходят подземные воды.

Обязательно проводятся общественные обсуждения, где свое мнение о строительстве МСК могут высказать местные жители.

Только после согласования всех параметров участка начинается работа над проектом самого объекта, который будет проходить государственную экологическую экспертизу федерального уровня. Ее организует и проводит Росприроднадзор. Для этого создается экспертная комиссия, в состав которой включаются независимые внештатные эксперты, имеющие соответствующую аккредитацию.

«То безобразие, что есть сейчас, экологически небезобидно»

Председатель совета регионального отделения российской экологической партии «Зеленые» Игорь Рузаков подчеркнул, что чем дальше МСК будет расположен от Екатеринбурга, тем дороже будет обходиться транспортировка мусора:

— Те же жители Сысерти будут платить за утилизацию ТКО кратно больше. Это значимый фактор экономики. Кроме того, мусоросортировочный комплекс — это рабочие места, налоговые отчисления в местный и областной бюджет.

Напомню, к 2030 г. мы должны выйти на 100%-ную сортировку и переработку твердых коммунальных отходов, а также вдвое уменьшить количество полигонов и свалок, которыми, нужно признать, область просто изобилует.

То, не побоюсь этого слова, безобразие, которое сейчас из себя представляют заброшенные свалки, поросшие травой и бурьяном, экологически небезобидно. Вред свалочного газа, который состоит из токсичных длинных химических соединений, для людей очевиден — это астма, аллергия. От этого всего мы уйдем. Но проблему невозможно решить без мусоросортировки и мусоропереработки.

Никто не собирается размещать полигоны рядом с эндемиками, редкими растениями, краснокнижными представителями флоры и фауны, водными сетями, водохранилищами, речными артериями и источниками подземных вод. Все это просто запрещено законодательством.

Отметим, сейчас в Свердловской области работает около 50 предприятий по переработке отходов, способных производить в год более 60 тыс. тонн продукции из пластика и бумаги. Пока для полноценного развития не хватает вторичного сырья с мусоросортировочных центров. Развитие сети современных МСК позволило бы сократить логистические цепочки и затраты на транспортировку сырья из других регионов, продукции стали бы производить значительно больше, отмечали эксперты.

Также на DK.RU: Власти не планируют закрывать мусорный полигон «Северный». Ему просто нет замены