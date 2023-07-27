В Свердловской области собираются производить топливо из мусора

Такой участок должен появиться на новом мусорном полигоне «Екатеринбург-юг», площадку для которого выбирают власти региона. Рассматриваются Сысертский, Белоярский и Березовский городские округа.

Свердловские власти определились с «кандидатами» на организацию нового мусорного полигона «Екатеринбург-юг». Это Сысертский, Белоярский и Березовский городские округа, в приоритете — первый.

На новой площадке собираются создать мусоросортировочный комплекс с участками компостирования и производства альтернативного топлива для цементных заводов.

После выбора участка начнутся проектно-изыскательские работы. В частности, территорию проверят на наличие полезных ископаемых и краснокнижных животных.

Когда проект МСК будет утвержден всеми инстанциями, мы вынесем его на общественное обсуждение. В общем, процесс предстоит длительный, — сказал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов в интервью «Областной газете».

Напомним, что к осени должна завершиться рекультивация Широкореченского полигона. Свалка, на которой хранилось 6 млн кубометров отходов, уже превратилась в травяной холм. Преображение обошлось в 500 млн руб. Средства на рекультивацию поступили из федерального бюджета.

Ранее DK.RU сообщил, что власти Екатеринбурга не хотят закрывать другой мусорный полигон-долгожитель — «Северный». Он работает с 1968 г. И ему просто нет замены.