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В Свердловской области собираются производить топливо из мусора

В Свердловской области собираются производить топливо из мусора
Иллюстрация: ru.freepik.com

Такой участок должен появиться на новом мусорном полигоне «Екатеринбург-юг», площадку для которого выбирают власти региона. Рассматриваются Сысертский, Белоярский и Березовский городские округа.

#НОВОСТИ

Свердловские власти определились с «кандидатами» на организацию нового мусорного полигона «Екатеринбург-юг». Это Сысертский, Белоярский и Березовский городские округа, в приоритете первый.

На новой площадке собираются создать мусоросортировочный комплекс с участками компостирования и производства альтернативного топлива для цементных заводов.

После выбора участка начнутся проектно-изыскательские работы. В частности, территорию проверят на наличие полезных ископаемых и краснокнижных животных.

Когда проект МСК будет утвержден всеми инстанциями, мы вынесем его на общественное обсуждение. В общем, процесс предстоит длительный, сказал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов в интервью «Областной газете».

Напомним, что к осени должна завершиться рекультивация Широкореченского полигона. Свалка, на которой хранилось 6 млн кубометров отходов, уже превратилась в травяной холм. Преображение обошлось в 500 млн руб. Средства на рекультивацию поступили из федерального бюджета.

Ранее DK.RU сообщил, что власти Екатеринбурга не хотят закрывать другой мусорный полигон-долгожитель — «Северный». Он работает с 1968 г. И ему просто нет замены.

Автор: Виктория Говорковская
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