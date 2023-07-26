Среднему Уралу не хватает сырья для вторичной переработки

Проблему попытаются решить развитием замкнутого цикла переработки мусора. Заниматься этим будут на современных мусоросортировочных комплексах.

В Свердловской области планируют развивать замкнутый цикл переработки мусора, который позволит увеличить объемы сырья для вторичной переработки. Способствовать этому будет строительство сети современных мусоросортировочных комплексов (МСК).

Сергей Литвиненко, председатель Союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО, рассказал, что на Среднем Урале есть инвесторы, готовые вкладываться в отрасль, но пока для полноценного развития не хватает вторичного сырья с мусоросортировочных центров.

Сейчас в Свердловской области работает около 50 предприятий по переработке отходов, способных производить в год более 60 тыс. тонн продукции из пластика и бумаги. Развитие сети современных МСК позволило бы сократить логистические цепочки и затраты на транспортировку сырья из других регионов, продукции стали бы производить значительно больше.

По словам Литвиненко, серьезным поставщиком переработанных материалов в регионе мог бы стать, например, новый МСК в Нижнем Тагиле. Там было бы возможно перерабатывать стекло, пластик и картон.

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