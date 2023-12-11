Утверждать генплан муниципалитетов агломерации будет Минстрой. Все ради Сысерти?

В случае принятия закона областные власти де-юре смогут решить вопрос о строительстве мусоросортировочного комплекса без участия думы Сысертского ГО. Судя по всему, разработан и «План Б».

В ближайшее время в свердловское Заксобрание поступит законопроект о централизации утверждения генеральных планов муниципалитетов. О его разработке официально заявили в департаменте информполитики. Инициаторами законопроекта выступили депутаты ЗССО.

Сегодня города агломерации тесно связаны миграционными, транспортными, экономическими потоками. В этих условиях необходимо, чтобы каждый город агломерации, создавая свой генплан, учитывал, как он будет взаимодействовать с инфраструктурой соседа, — отметил председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления ЗССО Михаил Зубарев.

По словам министра строительства и развития инфраструктуры области Михаила Волкова, Минстрой будет отслеживать соответствие генпланов городов Стратегии развития Екатеринбургской агломерации. Министр рассчитывает, что новый закон позволит ускорить разработку градостроительных документов.

Предполагается, что областные власти будут координировать подготовку и утверждать генпланы Арамильского и Белоярского ГО, городских округов Верхнее Дуброво, Дегтярск, Первоуральск, Ревда, Среднеуральск, Полевского ГО и Сысертского ГО.

Градполномочия Екатеринбурга уже переданы на региональный уровень. В интервью DK.RU глава уральской столицы Алексей Орлов также говорил, что такая мера необходима для реализации межмуниципальных проектов:

Мы должны учитывать многие моменты, связанные с развитием наших ближайших соседей — городов-спутников Верхней Пышмы, Арамили, Сысерти и Среднеуральска. К тому же многие процессы регулируют именно областные органы власти. Это и развитие транспортной системы, в частности — первый в РФ межмуниципальный трамвайный маршрут между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Это, например, вопросы захоронения твердых коммунальных отходов — в рамках большого концессионного соглашения необходимо определиться с земельным участком, где будет строительство большого мусоросортировочного завода и где расположится площадка для хранения рассортированных отходов. Эти вопросы нужно учитывать в отраслевых программах. Хочу подчеркнуть: ни горожане, ни бизнес не почувствуют разницы от того, кто утверждает конечную версию Генплана.

Когда депутаты планируют рассмотреть законопроект — не сообщается. Если проект закона будет принят и вступит в силу в ближайшее время, его смогут применить для регулирования ситуации в Сысертском ГО. Как ранее писал DK.RU, последние несколько месяцев идет противостояние жителей Сысертского ГО и инициаторов строительства в муниципалитете крупного индустриального парка по переработке твердых коммунальных отходов, рядом с которым может расположиться полигон ТКО «Екатеринбург-Юг». Оператором проекта выступает компания «Экологические системы».

На публичных слушаниях в конце ноября жители выступили против принятия генплана до 2045 г., который включает проект по строительству крупного объекта по переработке ТКО, а позже обратились на прямую линию губернатора. Отвечая на вопрос, Евгений Куйвашев подчеркнул, что речь идет о строительстве мусоросортировочного комплекса, а не полигона, и что участок для него еще окончательно не определен. Пока полномочие по утверждению генплана Сысертского ГО сохраняется у думы городского округа.

Добавим, в Заксобрание внесен еще один знаковый для разрешения этой ситуации законопроект. Если его одобрят, утверждать местные нормативы градостроительного проектирования и правила землепользования и застройки будет не гордума, а местная администрацию. В пояснительной записке указано, что инициатива разработана по обращению главы Сысертского ГО Дмитрия Нисковских. Аналогичную поправку о передаче права утверждения ПЗЗ мэрии у себя в Белоярском ГО просит принять глава Григорий Вихарев.

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