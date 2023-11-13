«Владимир Владимирович, помогите»: что жители пытаются донести до власти и инвесторов?

В минувшие выходные жители Сысерти опубликовали обращение к президенту, жители Широкой Речки встретились с инвестором завода и депутатом, а жители Юго-Западного вышли на митинг.

DK.RU продолжает следить за судьбой резонансных проектов в Свердловской области. За последние три дня свердловчане, выступающие против их реализации, снова попытались донести свою точку зрения до органов власти и инвесторов.

Продолжается противостояние жителей Сысертского ГО и инициаторов строительства в муниципалитете крупного индустриального парка по переработке твердых коммунальных отходов. Оператором проекта выступает компания «Экологические системы». Индустриальный парк хотят организовать вблизи сел Щелкун, Никольское, Новоипатово, Верхняя Боевка. Предполагается, что на этой же площадке может расположиться и полигон ТКО «Екатеринбург-Юг», площадью 172 га.

Летом жители городского округа пытались собрать подписи против возможного строительства. В октябре выходили на митинг. В минувшие выходные местное издание «Сысертская неделя» опубликовала видеообращение к Владимиру Путину, которое записали жители. По всей видимости, его могут отправить на прямую линию, которую планируют провести 14 декабря.

Мы хотим развивать сельское хозяйство, дышать свежим воздухом, жить в чистом и красивом месте. Мы не против проекта как такового, но просим реализовать его не на сельскохозяйственных землях, а землях промышленного назначения. Владимир Владимирович, помогите нам, нашим детям и внукам, — говорят участники ролика.

На днях также стало известно, что земли, где планируют строить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг», проверит прокуратура Свердловской области.

Много лет угодья, приговоренные под ТКО, пустовали. И по идее, Россельхознадзор должен был инициировать процедуру изъятия. Попросил прокуратуру оценить бездействие чиновников, — сообщил в соцсетях депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Еще одна территория, где жители выступают против строительства инфраструктуры для переработки отходов — Широкая Речка и Мичуринский. Как уже писал DK.RU, на границах этих жилых районов планируют построить мусороперерабатывающий завод, который будет принимать различные виды пластика, резины и дробить их в крошку для производства полимерных изделий. Инвестором выступит ООО «Ведущая Утилизирующая Компания».

На днях с местными жителями встретились депутат гордумы Екатеринбурга Станислав Киселев и собственник компании Юрий Аксенов. Как сообщают «Вечерние Ведомости», он рассказал, что на площадке Савкова, 45 он работает уже 15 лет — занимается переработкой оргтехники, промышленного, оборудования, медицинской аппаратуры. Сейчас предприниматель планирует расширить перечень отходов, принимаемых к переработке, но на своей площадке планирует лишь обкатать технологию переработки. В итоге кого-то из жителей ему удалось убедить в безопасности проекта, кого-то — нет.

Тем не менее, противники проекта создали петицию — ее подписали уже более 2 тыс. человек.

Также в субботу на митинг вышли жители Юго-Западного микрорайона, которые выступают против планов по застройке части территории парка 50-летия ВЛКСМ — там, напомним, хотят построить новый корпус Училища олимпийского резерва и спортивный центр. Как пишет ЕАН , жители проводят митинги уже третьи выходные подряд. Накануне последнего инициативная группа встречалась с председателем гордумы Анной Гурарий и представителями УОР.

Ранее DK.RU сообщал, что администрация Екатеринбурга подвела итоги общественного обсуждения по внесению изменений в статус участка земли, который хотят отдать под застройку. В мэрии не согласились с возражениями 284 человек и приняли сторону 132 горожан, поддержавших перенос земли из статуса «парк» в «объект профессионального образования». Свое недовольство жители аргументируют тем, что, если на участке с большим полем построят здание, у людей не станет места для бесплатных занятий спортом. А чтобы обустроить пространство для тренировок воспитанников училища, придется вырубить все крупные деревья вдоль улицы Шаумяна.