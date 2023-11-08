Мэрия поддержала стройку у парка 50-летия ВЛКСМ, горожане готовят пикет

Перевод прилегающих к парку земель со спортивным полем в статус, позволяющий застройку, одобрен администрацией Екатеринбурга. Жители микрорайона намерены бороться за этот участок.

Администрация Екатеринбурга завершила общественные обсуждения по внесению изменений в статус участка земли у парка 50-летия ВЛКСМ на ул. Ясной. В мэрии не согласились с возражениями 284 человек и приняли сторону 132 горожан, поддержавших перенос земли из статуса «парк» в «объект профессионального образования». Напомним, на участке, прилегающем к парку, хотят построить корпус для Училища олимпийского резерва.

Жители микрорайона, выступившие против проекта, подчеркивали, что площадь парка уже не раз уменьшали для строительства новых объектов (школа «Золотое сечение» и две церкви). Также граждане отметили, что если на участке с большим полем построят здание, у людей не станет места для бесплатных занятий спортом.

Мэрия на все аргументы «против» дала один ответ: спорные земли не входят в охранную зону парка и отданы училищу.

Отметим, изменение статуса земель еще не гарантирует будущую стойку. Проект здания должен будет пройти отдельные обсуждения. Результаты слушаний, напомним, согласно уставу города носят рекомендательный характер, пишет 66.RU.

Жители микрорайона уже заявили о своей готовности выйти в парк для выражения несогласия. В субботу, 11 ноября, они устроят пикет на поле, которое сейчас используется для подвижных игр, отдыха и пробежек. Также жители микрорайона планируют обойти парк по его историческим границам, тем самым показав, насколько больше он был изначально. В воскресенье люди планируют вновь прийти в парк, чтобы пересчитать оставшиеся в нем деревья.

Напомним, ранее DK.RU писал, что корпуса Училища олимпийского резерва в Екатеринбурге снесут, на их месте планируется возвести спортивный центр. На время строительства училище переедет в новый корпус, который специально построят рядом, для него семь лет назад выделили два гектара, примыкающие к парку 50-летия ВЛКСМ. Сергей Степанов, директор училища, подчеркивает, что при этом никто не претендует на парковую зону:

Это областная земля, которая передана училищу под строительство спортивного объекта семь лет назад. На это есть приказы и все обоснования, — сказал глава учебного заведения.

Напомним, в середине сентября стало известно, что мэрия города отказалась от проекта застройки пляжа у Верх-Исетского пруда, это произошло после того, как горожане написали в мэрию открытое протестное письмо и организовали протестный флешмоб на берегу пруда.