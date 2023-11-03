Училищу Олимпийского резерва построят новое здание

60-летние строения училища решено снести, на их месте появится современный спортцентр. Временно для студентов возведут здание у парка 50-летия ВЛКСМ, горожане выступают резко против.

Корпуса Училища олимпийского резерва в Екатеринбурге снесут, на их месте планируется возвести спортивный центр, однако против стройки резко выступают местные жители.

Здания на перекрестке ул. Шаумяна и Фурманова построили 60 лет назад, сейчас в планах снос двух общежитий, столовой и одного учебного здания. На их месте появится большой современный спортивный центр, рассказал 66.RU директор училища Сергей Степанов.

На этом месте будет строиться спортивный комплекс, который отвечает современным требованиям к спортивным сооружениям. Здесь будут заниматься дети из Училища олимпийского резерва, а также дети и взрослые нашего района. Там будут развивать 20 видов спорта: биатлон, лыжные гонки, волейбол, настольный теннис, плавание и кучу другого. Все то, чем мы сейчас занимаемся, — рассказал он.

По словам Степанова, училище сильно нуждается в новом корпусе и спортивном центре, так как сейчас дети тренируются не в одном месте. На занятия самбо, например, студентов возят в Верхнюю Пышму, дорога туда-обратно занимает три часа.

На время строительства училище переедет в новый корпус, который специально построят рядом, для него семь лет назад выделили два гектара, примыкающие к парку 50-летия ВЛКСМ. Сергей Степанов подчеркивает, что при этом никто не претендует на парковую зону:

Это областная земля, которая передана училищу под строительство спортивного объекта семь лет назад. На это есть приказы и все обоснования, — сказал глава учебного заведения.

Территория на самом деле не входит в границы парка, но относится к зоне ТОП-1 (парки, набережные, скверы, бульвары), где запрещено капитальное строительство. Мэрия одобрила перевод земли в категорию ЦС-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования). Против этого выступили местные жители, территорией традиционно пользовались как частью парка. Горожане собрали более 2000 подписей, обращение направили президенту России Владимиру Путину, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Алексею Орлову.

Проект спортцентра, однако, уже готовят, его профинансировал частный инвестор. Строительство будет оплачивать областной бюджет. Директор училища рассчитывает, что эти траты включат в бюджет на 2025 год.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, что компанию Павла Дацюка обвинили в самовольном захвате берега Исети. Речь идет о проекте гостиницы на набережной, для возведения которой у Царского моста уже вырубили деревья.

ООО «Радиус Девелопмент» допустило самовольный захват акватории реки Исеть, тем самым изменив береговую линию и русло водного объекта, — говорится в документе, который опубликовали «Вечерние ведомости».

Также в нем указано, что при этом в материалах, предоставленных Управлению, «не содержатся сведения о непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Исходя из этого, Росприроднадзор может только заявить о самовольном захвате земли в зоне охраняемого природного ландшафта. Мэрия, как уже сообщалось ранее, вмешиваться в конфликт также не собирается.

В середине сентября, напомним, стало известно, что мэрия города отказалась от проекта застройки пляжа у Верх-Исетского пруда, это произошло после того, как горожане написали в мэрию открытое протестное письмо и организовали протестный флешмоб на берегу пруда.