Компанию Дацюка обвинили в самовольном захвате берега Исети

Кроме заявления об этом Росприроднадзор ничего сделать не может, администрация Екатеринбурга вмешиваться в конфликт также не собирается.

ООО «Радиус Девелопмент», принадлежащую экс-хоккеисту Павлу Дацюку и бизнесмену Александру Трунтаеву, обвинили в самовольном захвате берега Исети в Екатеринбурге.

Речь идет о проекте гостиницы на набережной, для возведения которой у Царского моста уже вырубили деревья.

ООО «Радиус Девелопмент» допустило самовольный захват акватории реки Исеть, тем самым изменив береговую линию и русло водного объекта, — говорится в документе, который опубликовали «Вечерние ведомости».

Также в нем указано, что при этом в материалах, предоставленных Управлению, «не содержатся сведения о непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Исходя из этого, Росприроднадзор может только заявить о самовольном захвате земли в зоне охраняемого природного ландшафта. Мэрия, как уже сообщалось ранее, вмешиваться в конфликт также не собирается.

Ранее на DK.RU: Спасти останки здания и 150-летние тополя. Активисты выступили против работ у Исети

Руслан Габдрахманов, начальник главархитектуры, заявил, что «Радиус-Девелопмент» заключил договор с минприроды Свердловской области о предоставлении водного объекта в пользование.

Ранее, напомним, на компанию Дацюка составили протокол из-за строительных работ и обвинили в незаконной вырубке деревьев у Царского моста.

Как писал DK.RU в начале октября, «Радиус-Девелопмент» пришлось остановить строительные работы на набережной Исети. Предложение остановить работы компания получила от управления госохраны памятников за нарушение законов о культурном наследии. Выяснилось, что строители вырыли старинные бревна и утилизировали их. Находки могут относиться к объекту культурного наследия.

Напомним, что компания «Радиус Девелопмент» приобрела участок площадью 0,2 гектара в районе улиц Розы Люксембург и Декабристов на аукционе весной 2021 г. Цена лота составила 22,37 млн руб.