«Радиус-Девелопмент» пришлось остановить строительные работы на набережной Исети

Ради строительства отеля компания хоккеиста Дацюка сначала расширила «свой» берег реки Исети, а потом приступила к уменьшению противоположного. Чтобы восстановить ширину русла. Законно ли это?

В течение нескольких месяцев ООО «Радиус Девелопмент» (50% принадлежит хоккеисту Павлу Дацюку, 50% — Александру Трунтаеву) «перекраивает» русло Исети, чтобы возвести гостиницу на набережной в районе Царского моста.

Сначала она расширила «свой» берег за счет реки. Он относится к зоне охраняемого природного ландшафта, однако Уральское управление Росприроднадзора выдало ООО «Радиус Девелопмент» соответствующее разрешение. Потом работы переместились на противоположный берег: его решили уменьшить, чтобы восстановить ширину русла.

Вчера стройка была остановлена. Об этом сообщили представители движения «Реальная история» в ВК.

Утром 5 октября, как и в предыдущий день, экскаватор рассыпал щебень и песок, каток трамбовал. Но уже через два часа все остановилось.

Предложение остановить работы компания получила от управления госохраны памятников за нарушение законов о культурном наследии. Выяснилось, что строители вырыли старинные бревна и утилизировали их. Находки могут относиться к объекту культурного наследия.

Лицу, проводящему работы, выдано предостережение и предложено незамедлительно приостановить работы. По информации, представленной участковым, в отношении юрлица, проводящего работы, составлен административный протокол, — говорится в комментарии Центра управления регионом Свердловской области, опубликованном в телеграм-канале движения «Мирные жители».

За нарушения по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ юридическому лицу грозит штраф от 200 тыс. руб. до 5 млн руб.

Противники строительства гостиницы на берегу Исети подали заявления в управление государственной охраны памятников и в прокуратуру, чтобы ведомства проверили законность работ.

Напомним, что компания «Радиус Девелопмент» приобрела участок площадью 0,2 гектара в районе улиц Розы Люксембург и Декабристов на аукционе весной 2021 г. Цена лота составила 22,37 млн руб.

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