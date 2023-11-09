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Теперь и в Академическом. В Екатеринбурге планируют построить мусороперерабатывающий завод

Окрестности Екатеринбурга
Окрестности Екатеринбурга. Иллюстрация: DK.RU

Жители по традиции против. Дело не только в экологии, а перегрузке единственной дороги, ведущей в район. Общественные слушания состоятся в конце ноября.

#МУСОРНАЯ РЕФОРМА#НОВОСТИ

В Екатеринбурге планируется построить мусороперерабатывающий завод на территории Широкой речки, рядом с Мичуринским. Информация об этом опубликована в постановлении администрации города. Инвестором выступит ООО «Ведущая Утилизирующая Компания», занимающаяся переработкой и утилизацией неопасных отходов.

Завод предполагается построить на улице Евгения Савкова, 45. Он будет принимать различные виды пластика, резины и дробить их в крошку для производства полимерных изделий.

Судя по комментариям к опубликованному анонсу общественных обсуждений, проект вызвал недовольство местных жителей, которые считают, что завод принесет им вред и неудобства. На момент подготовки публикации комментарии под анонсом оставили 411 человек. Подавляющее большинство высказалось против. Люди обеспокоены негативными экологическими последствиями и перегрузкой единственной дороги, ведущей в район, которая имеет всего по одной полосе движения в каждую сторону.

Проект мусорного завода должен пройти общественные слушания, которые состоятся 27 ноября 2023 г. в 16:00 в здании мэрии Екатеринбурга.

Напомним, решение мусорного вопроса путем строительства мусороперерабатывающих заводов и полигонов вблизи населенных пунктов вызывает сопротивление местных жителей везде, где бы их ни планировалось строить.

Напомним, годом ранее мы писали, что мусорный полигон могут возвести у Березовского. На эту тему в правительстве было проведено минимум два совещания во главе с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым.

Для полигона может быть выделен земельный участок в 2,5 тыс. кв. м бывшей военной части. Согласно кадастровой карте, эти земли должны использоваться для нужд войсковой части, но она давно расформирована, сейчас на территории только лес, мусор и старая бетонная дорога.

Глава Березовского городского округа Евгений Писцов информацию о возможной организации «мусорного объекта» подтвердил, при этом он не смог уточнить, что именно там планируют возводить: полигон, мусороперерабатывающий завод или что-то иное.

Власти области, напомним, уже продолжительное время ищут место для оборудования мусорного полигона Екатеринбурга, но каждый раз сталкиваются с активным сопротивлением жителей населенных пунктов, расположенных неподалеку. Сейчас город обслуживает только «Северный» полигон, в 2024 г. его ресурс закончится.

Затем мы писали о том, что власти пытались обосновать необходимость строительства полигона ТКО в Сысерти. С инициативой выступил «Союз отходоперерабатывающих предприятий УрФО», региональные власти проект поддержали. В дальнейшем на этой площадке также может разместиться мусоросортировочный комплекс и полигон твердых коммунальных отходов (ТКО), известный как «Екатеринбург-Юг». «Кандидаты» на организацию нового мусорного полигона — Сысертский, Белоярский и Березовский городские округа.

Руководитель «Союза отходоперерабатывающих предприятий» Сергей Литвиненко пояснял ранее: возможное размещение индустриального парка именно в Сысерти продиктовано тем, что в муниципальном образовании уже организован и успешно функционирует раздельный сбор ТКО, что привлекло ряд переработчиков.

Жители Сысертского горокруга высказываются резко против задумки властей. В июне этого года жители села Щелкун в Сысертском районе начали собирать подписи против возможного строительства.

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Автор: Татьяна Юстус
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