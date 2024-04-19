Бывший завод Mercedes в Подмосковье выходит из простоя. Он возобновит работу в мае

Изображение от usertrmk на FreepikИзображение от usertrmk на Freepik

Немецкий концерн запустил завод в 2019 г. Первой выпущенной моделью стал седан Е-класса, планировалось открыть производство GLE, GLC и GLS, но в 2022 г. компания ушла с российского рынка.

Бывший завод Mercedes в подмосковном парке «Есипово» возобновит производство автомобилей в мае 2024 г. На заводе будут собирать китайские машины, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пишут «Ведомости».

Mercedes с мая начинает работать, сойдут новые автомобили китайского теперь уже производства. Уверен, что по качеству, мы с вами убедились, они ничем не уступают, – сказал он.

Напомним, что Mercedes-Benz Group AG запустил завод в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района Подмосковья в 2019 г. Предприятие рассчитано на выпуск 25–30 тыс. премиальных автомобилей в год. Первой моделью предприятия стал седан Е-класса. Планировалось постепенно налаживать выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS.

В начале марта 2022 г. Mercedes-Benz Group AG заявила, что приостанавливает экспорт и производство автомобилей в России. Тогда же компания заявила о прекращении поставок запчастей в РФ.

В апреле 2023 г. «Автодом» выкупил российские активы Mercedes-Benz, включая завод в Подмосковье, рассказывал DK.RU. В августе прошлого года немецкий концерн полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения.

Mercedes-Benz оценивал потери от продажи бизнеса в России в 2 млрд евро. По информации Handelsblatt, немецкий концерн получил опцион на обратный выкуп своих активов в РФ в случае снятий санкций.