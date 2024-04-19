Список можно почистить. Мэрия взялась за ветхие объекты культурного наследия

Денег на восстановление всех 192 памятников архитектуры у администрации нет. Поэтому вопрос поставили ребром: надо выбить финансирование, в противном случае — исключать дома из списка ОКН.

Городские чиновники пытаются перенастроить работу с объектами культурного наследия (ОКН). В собственности муниципалитета находится 192 памятника, а денег на их восстановление не хватает. Сейчас в мэрии обсуждают два варианта решения проблемы: провести ревизию и исключить из реестра здания, которые не представляют ценности, или выбить большие полномочия в сфере охраны памятников и финансирование. Об этом сообщает 66.RU.

В реставрации, по разным оценкам, нуждаются от 20% до 50% памятников, находящихся на балансе города. Часть исторических особняков (в основном тех, которые мэрия использует под собственные нужды) восстанавливают за бюджетный счет. Часть мэрия продает на торгах или сдает в аренду. С 2016 г. инвесторы отреставрировали девять ОКН, работы еще по 20, как следует из договоров, должны завершиться в течение шести лет.

В начале девяностых годов совет народных депутатов принимал решение о массовом включении зданий в перечень ОКН. Тогда мало кто думал о последствиях. В нашем понимании не все из 866 объектов являются памятниками, — об этом на городской комиссии сообщил и.о. директора департамента по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) Владимир Захаров.

По мнению городских чиновников, многие здания, включенные в реестр ОКН, не имеют архитектурной, исторической или культурной ценности. Часто они висят мертвым грузом на плечах муниципалитета или бизнеса. Поэтому список можно «почистить», а постройками распоряжаться исходя из интересов города.

Владимир Захаров привел позицию девелоперов, которые считают, что жесткие правила при работе с памятниками тормозят развитие Екатеринбурга: ОКН имеют серьезные обременения, вокруг них установлены охранные зоны со строгим регламентом использования.

Часто приходят в негодность памятники, принадлежащие бизнесу. В таких случаях здания нужно отбирать у халатных собственников, считает директор «Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия» Леонид Генин.

Например, годами разрушается «Здание Госстраха», расположенное в квартале с городской администрацией. Областной суд оштрафовал за бездействие компанию «Уралбиофарм» — владельца памятника, но никаких реальных подвижек с тех пор не произошло.

За главные здания-памятники Екатеринбурга отвечает федеральное агентство. Чтобы у города стало больше возможности влиять на ситуацию, депутаты хотят инициировать обращение в федеральное правительство. Это должно дать им большие полномочия и финансирование.

Напомним, ранее мэрия Екатеринбурга назвала новые объекты для продажи или последующего сноса. Первым выставленным на торги объектом может стать здание на ул.Челюскинцев, 5, литер К. Здание не включено в реестр ОКН, начальная цена установлена в 10,7 млн руб.

Как сообщил и.о директора департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Владимир Захаров, площадь здания составляет 346 кв. м, площадь земельного участка — 893 кв. м. Участники заседания пришли к выводу, что новый собственник снесет здание и использует освобожденный земельный участок застройку.

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