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Мэрия Екатеринбурга назвала новые объекты для продажи и последующего сноса

Мэрия Екатеринбурга назвала новые объекты для продажи и последующего сноса
Иллюстрация: DK.RU

На заседании комиссии Гордумы Екатеринбурга депутаты и представители администрации обсудили судьбу муниципального имущества в центральном районе города и на Уралмаше.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Первым выставленным на торги объектом может стать здание на ул.Челюскинцев, 5, литер К. Здание не включено в реестр ОКН, начальная цена установлена в 10,7 млн руб.

Как сообщил и.о директора департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Владимир Захаров, площадь здания составляет 346 кв. м, площадь земельного участка — 893 кв. м. Участники заседания пришли к выводу, что новый собственник снесет здание и использует освобожденный земельный участок застройку.

Объект не украшает наш город и не представляет интереса для муниципальных нужд для использования. Арендатора найти на такой объект, наверное, невозможно, — сказал директор городского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин.

Напомним, что прилегающую к указанному зданию территорию осваивает девелоперская компания «Брусника». Ранее застройщик заявлял о готовности снести хоспис на улице Челюскинцев, 5 и построить новый в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) на Уралмаше. Будущий паллиативный центр планируют разместить рядом с ГКБ № 14 на Уралмаше, семиэтажное здание будет рассчитано на 185 человек, что в три раза превышает вместимость действующего.

Старый паллиативный центр будет закрыт только после того, как новое медучреждение запустят в эксплуатацию. К строительству мы сможем приступить уже в 2024 г., если переговоры с региональными властями о возможности реализации проекта на условиях государственно-частного партнерства пройдут успешно, — сообщала пресс-служба девелопера.

Также мэрия планирует выставить на торги четыре нежилых помещения на площади Первой Пятилетки.

На самом деле находятся они на территории Уралмашзавода, история у этих объектов разношерстная. По большому счету это производственные корпуса, — сказал Владимир Захаров.

Общая площадь помещений составляет 7,3 тыс. кв. м, начальная цена будет установлена в размере 178,5 млн руб.

Ранее DK.RU сообщал, что компания «Брусника» выкупила недостроенный БЦ «Карнеол»в центре Екатеринбурга. Демонтаж здания начался в феврале 2024 г. и, по плану, будет завершен в октябре текущего года. 

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Автор: Мария Смирнова
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