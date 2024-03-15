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В центре Екатеринбурга планируют снести пристрой к старинной усадьбе

В центре Екатеринбурга планируют снести пристрой к старинной усадьбе
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Он находится на ул. Октябрьской Революции рядом с Усадьбой Жолобова. В начале марта здание обнесли забором, но официально о сроках его демонтажа неизвестно.

#ОКН#НОВОСТИ

Эксперты одобрили демонтаж здания пристроя по адресу ул. Октябрьской Революции, д. 33-а. Об этом свидетельствует акт государственной историко-культурной экспертизы, опубликованный на сайте Управления госохраны ОКН Свердловской области. Специалисты пришли к выводу, что снос заброшенного пристроя не повредит окружающим его объектам культурного наследия.

Как пишет 66.ru, постройка принадлежит компании «Центр-2000» — она приобрела ее в 2017 г. вместе с Усадьбой Жолобова (соседним зданием). Известно, что здание  пристроили к особняку в середине XX века на старых фундаментах из кирпича и шлакоблока. Его использовали как общежитие. Какое-то время здание тоже входило в перечень памятников. Но архитекторы, которые занимались проектом реставрации и приспособления к современному использованию особняка, решили, что кирпичный дом диссонирует с остальным усадебным комплексом XIX века — его следует исключить из реестра ОКН, а впоследствии снести.

В начале марта здание обнесли забором. Фото и видео об этом опубликовали в группе «Улица Коробковская/Октябрьской Революции» в соцсети ВКонтакте в начале марта. По данным издания, собственник объекта не уведомлял мэрию о своих планах по его сносу.

Ранее DK.RU писал, что Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило возвести апартаменты Radius Central House на берегу реки Исети в районе Царского моста в Екатеринбурге. Участок на берегу Исети в 2021 г. приобрела компания «Радиус Девелопмент», принадлежащая хоккеисту Павлу Дацюку и бизнесмену Александру Трунтаеву.  А осенью 2022 г. администрация Екатеринбурга согласовала строительство гостиничного комплекса.

А «Бруснике» запретили застраивать участок у Макаровского моста в Екатеринбурге. Археологи обнаружили культурный слой конца XIX — начала XX века площадью 2 тыс. кв. м: обломки посуды, бутылок, старые гвозди и ключи, остатки сгоревших конструкций.

Автор: Елизавета Порошина
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