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«Бруснике» запретили застраивать участок у Макаровского моста в Екатеринбурге

«Бруснике» запретили застраивать участок у Макаровского моста в Екатеринбурге
Иллюстрация: DK.RU

Археологи обнаружили культурный слой конца XIX — начала XX века площадью 2 тыс. кв. м: обломки посуды, бутылок, старые гвозди и ключи, остатки сгоревших конструкций.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

В этом году девелопер планировал начать застройку участка в границах улиц Папанина, Шевелева, Юмашева, Челюскинцев, русла реки Исети и набережной Рабочей Молодежи. Но проект не прошел историко-культурную экспертизу. Соответствующее заключение опубликовано на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Археологи обнаружили в зоне будущей застройки культурный слой общей площадью 2 тыс. кв. м. Речь идет о предметах второй половины XIX — начала ХХ вв.

«Бруснике» запрещено вести строительство на этом участке до тех пор, пока компания не разработает проект мер по сохранению выявленного культурного наследия и все артефакты не будут извлечены.

За Макаровским мостом компания хочет построить 287,6 тыс. кв. м жилья для 9,6 тыс. человек. Дома будут от 7 до 33 этажей, самый высокий дом будет 49-этажным. В квартале будет два детских сада, школа, фитнес-клуб и гостиница.

Напомним, по данным Уральской палаты недвижимости, в четвертом квартале 2023 г. число работающих кранов на жилых проектах города составило 163 штук — на 14 меньше, чем третьем квартале.

В последние месяцы многие проекты перешли на завершающую стадию строительства. Заметное число было введено в эксплуатацию. Новые проекты продолжали выходить на рынок, но часть из них пока не перешли к активным строительным работам, — объясняют существенное снижение индекса кранов в УПН.

Ранее DK.RU сообщил, что екатеринбургских девелоперов побуждают отказаться от микроквартир. Они начали получать отказы в согласовании проектов из-за слишком мелкой нарезки жилых помещений. Их отправляют на доработку.  

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Автор: Виктория Говорковская
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